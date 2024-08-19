Малышева назвала популярное лекарство, вызывающее зависимость

Препараты, в составе которых содержатся бензодиазепины, могут вызвать привыкание, предупредила телеведущая и врач Елена Малышева . Она уточнила, что это вещество содержится в седативных и снотворных лекарствах.Кардиолог Герман Гандельман отметил, что такие препараты назначают, если у человека есть тревожное состояние, раздраженность, страх, панические атаки. Также ими пользуются для снятия судорог. Но чаще всего подобные лекарства используют как снотворное, подчеркнул врач.Они успокаивают активность нашего мозга, воздействуя на определенные рецепторы. Приняли [препарат], успокоились, перестали нервничать и заснули, — сказал Гандельман.Малышева добавила, что привыкание и зависимость возникает, когда состояние, из-за которого препарат назначили, прошло, а человек от лекарства отказаться не может. Также признаком привыкания является момент, когда пациент вынужден увеличивать дозировку.Наращивание дозы бензодиазепинов повышает риск побочных эффектов от этих препаратов, — указала Малышева.Кардиолог обратил внимание, что препараты такого типа не назначают на длительный период. Допустим прием лекарств в течение двух-трех недель. Если бессонница не прошла, то стоит выбрать препарат из другого ряда. Кроме того, напомнил Гандельман, для полноценного сна необходимо убрать из спальни телевизоры, смартфоны и другие гаджеты.Ранее гештальт-терапевт Ксения Ким рассказала, что вылечить зависимость очень непросто, лучше сделать упор на профилактику ее появления. По ее словам, важно знать о том, как зависимости формируются, возникают и к чему приводят. Даже тяга к сладкому может перерасти в неконтролируемый способ снять напряжение, добавила она.Гештальт-терапевт добавила, что самопознание и развитие — один из лучших способов профилактики зависимостей. Если существует повышенный риск, человеку нужно учиться справляться со стрессом, болью и другими негативными состояниями психики без желания употребить вызывающие привыкание вещества.

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