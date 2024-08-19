Врач Дмитрова назвала компонент зубных паст, вредящий здоровью полости рта

Использование зубных паст с активными антибактериальными компонентами может нести определенные риски для здоровья полости рта. Эту важную информацию озвучила доктор медицинских наук Алина Дмитрова, занимающая должность главного врача стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Эксперт поделилась своими наблюдениями и рекомендациями.Особое внимание Дмитрова обратила на пасты, содержащие хлоргексидин. При длительном применении таких средств возникает опасность нарушения микрофлоры ротовой полости. Проблема заключается в том, что антибактериальные компоненты не избирательны и уничтожают не только вредные, но и полезные микроорганизмы, играющие ключевую роль в поддержании местного иммунитета.Врач подчеркнула, что использование паст с высоким содержанием хлоргексидина должно рассматриваться исключительно как лечебная мера, назначаемая специалистом на ограниченный период времени, обычно не превышающий двух недель. Бесконтрольное и чрезмерное применение таких средств может привести к нежелательным последствиям, включая сухость слизистой, появление трещин и повышенный риск инфицирования.Дмитрова также отметила, что некоторые компоненты зубных паст могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. К таким компонентам относятся красители, растительные добавки, отдушки и ароматизаторы. В связи с этим эксперт рекомендует внимательно следить за своими ощущениями при использовании нового средства гигиены полости рта.Для профилактики возможных проблем стоматолог советует регулярно, не реже одного раза в год, посещать специалиста. Профессиональный гигиенист или стоматолог-терапевт поможет подобрать оптимальную зубную пасту с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, что позволит минимизировать риски и обеспечить эффективный уход за полостью рта.

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