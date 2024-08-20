«Становится канцерогеном»: диетолог Редина рассказала о вредных свойствах меда
Диетолог Редина рассказала о потенциально вредных свойствах меда. Она отметила, в частности, что этот продукт отличается очень высокой концентрацией фруктозы и сахарозы – данная особенность делает его практически опасным при употреблении натощак или при имеющихся проблемах с высоким уровнем сахара в крови, предиаебете или диабете.
«Употребление меда может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови. Поэтому людям с диабетом необходимо отказаться от данного продукта, чтобы не навредить своему здоровью», - поделилась Редина с «Вечерней Москвой».
Также диетолог обратила внимание на то, что многие заболевания ЖКТ (включая язву, гастрит) могут быть противопоказанием к употреблению лакомства. По словам эксперта, мед может оказаться «тяжелым» для усвоения продуктом – в этом случае после его употребления могут возникать боль и дискомфорт в желудке.
Помимо того, добавила она, мед содержит большое количество калорий. Даже людям без лишнего веса его порции следует ограничивать – съедать максимум две столовые ложки (после приема пищи).
Диетолог обратила внимание на то, что при неправильном использовании мед может стать канцрогеном.
«Мед нельзя нагревать, потому что он теряет свои полезные свойства и начинает выделять токсичные вещества. По этой же причине нельзя добавлять мед в выпечку: он становится настоящим канцерогеном».
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