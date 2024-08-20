«Становится канцерогеном»: диетолог Редина рассказала о вредных свойствах меда

Диетолог Ольга Редина перечислила случаи, когда мед становится опасным для здоровья.Диетолог Редина рассказала о потенциально вредных свойствах меда. Она отметила, в частности, что этот продукт отличается очень высокой концентрацией фруктозы и сахарозы – данная особенность делает его практически опасным при употреблении натощак или при имеющихся проблемах с высоким уровнем сахара в крови, предиаебете или диабете.«Употребление меда может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови. Поэтому людям с диабетом необходимо отказаться от данного продукта, чтобы не навредить своему здоровью», - поделилась Редина с «Вечерней Москвой».Также диетолог обратила внимание на то, что многие заболевания ЖКТ (включая язву, гастрит) могут быть противопоказанием к употреблению лакомства. По словам эксперта, мед может оказаться «тяжелым» для усвоения продуктом – в этом случае после его употребления могут возникать боль и дискомфорт в желудке.Помимо того, добавила она, мед содержит большое количество калорий. Даже людям без лишнего веса его порции следует ограничивать – съедать максимум две столовые ложки (после приема пищи).Диетолог обратила внимание на то, что при неправильном использовании мед может стать канцрогеном.«Мед нельзя нагревать, потому что он теряет свои полезные свойства и начинает выделять токсичные вещества. По этой же причине нельзя добавлять мед в выпечку: он становится настоящим канцерогеном».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки