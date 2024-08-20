«Содержит не только сливки и молоко»: врач Николаева пояснила, кому лучше не есть мороженое

Врач-педиатр Регина Николаева: при склонности к нарушениям углеводного обмена мороженое из своего меню лучше исключить.Врач Николаева предупредила в комментарии РИА Новости, что мороженое содержит не только сливки и молоко – оно также очень сильно насыщено жирами и сахаром. Съеденное натощак, мороженое существенно повышает уровень глюкозы в крови и провоцирует выброс большого количества инсулина. Его употребление – серьезная нагрузка на поджелудочную железу. Если есть мороженое каждый день в дополнение к основному рациону, это может создать существенный избыток калорий и поспособствовать эндокринным изменениям, которые приведут к образованию лишнего жира.Регина Николаева пояснила, кому лучше не есть мороженое.«В первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет».Медик напомнила, что у некоторых людей имеется непереносимость лактозы – в этом случае о возможности есть мороженое следует поговорить с лечащим специалистом.Помимо того, лакомство противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ.

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