Врач раскрыл секреты долголетия

Правильное питание и здоровый сон могут увеличить продолжительность жизни, рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, человек способен повлиять на эти модифицированные факторы."Это, прежде всего, снижение употребления сахара, снижение поваренной соли, увеличение движения, нормальный образ дня и ночи, то есть режим дня и отдыха. Это правильное питание, это все то, что мы знаем с вами, и это дает нам всего от силы 1–5% к тому, чтобы организм не заболел", — поделился врач.Он добавил, что при этом вредные факторы внешней и внутренней среды так или иначе влияют на быстрое изнашивание организма, а старость можно назвать многопрофильным и многокомпонентным заболеванием."Должны быть долгожители в роду, это основное и самое главное, это составляет порядка 80–85% успеха. Если в роду были долгожители, вероятность того, что вы проживете долго, возрастает. Медицина в данном случае занимает всего только 20% от этой истории", — подчеркнул Кондрахин.

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