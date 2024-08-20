«Одно содержит около 11 граммов сахара»: врач Кашух уточнила, насколько полезно есть яблоки
Врач Кашух уточнила, насколько полезными для здоровья являются яблоки. Меди констатировала, что самое сильное положительное воздействие на системы организма оказывают свежие молодые яблоки – они отличаются набольшим содержанием витаминов и микроэлементов. В частности, молодые яблоки богаты витаминами С и А, а также калием и магнием, которые эффективно поддерживают работу сердца.
В процессе хранения концетрация витаминов в яблоках снижается все больше и больше (особенно быстро при этом они теряют витамин C).
Кроме того, врач Кашух высказалась о содержащемся в яблоках сахаре. Медик посоветовала не отказываться от употребления фруктов только лишь потому, что они сладкие.
«В одном яблоке действительно содержится около 11 г сахара. Но это натуральные сахара, которые медленно высвобождаются при переваривании и не приводят к резким скачкам глюкозы в крови. Опасен добавленный сахар, который используют при приготовлении продуктов, – в яблоках его нет. Многие исследования показывают, что употребление сладких фруктов, яблок, на самом деле связано с более эффективной потерей веса и снижением риска развития сахарного диабета 2-го типа», - сообщила гастроэнтеролог.
Специалист добавила, что взрослому человеку за день можно съесть максимум три яблока. Лучше всего организмом усваиваются запеченные фрукты, свежие могут провоцировать появление аллергических и других нежелательных реакций. При заболеваниях органов ЖКТ яблоки бывают противопоказаны.
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