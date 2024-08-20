«Одно содержит около 11 граммов сахара»: врач Кашух уточнила, насколько полезно есть яблоки

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух: допустимое к употреблению количество яблок зависит от индивидуальных особенностей организма человека.Врач Кашух уточнила, насколько полезными для здоровья являются яблоки. Меди констатировала, что самое сильное положительное воздействие на системы организма оказывают свежие молодые яблоки – они отличаются набольшим содержанием витаминов и микроэлементов. В частности, молодые яблоки богаты витаминами С и А, а также калием и магнием, которые эффективно поддерживают работу сердца.В процессе хранения концетрация витаминов в яблоках снижается все больше и больше (особенно быстро при этом они теряют витамин C).Кроме того, врач Кашух высказалась о содержащемся в яблоках сахаре. Медик посоветовала не отказываться от употребления фруктов только лишь потому, что они сладкие.«В одном яблоке действительно содержится около 11 г сахара. Но это натуральные сахара, которые медленно высвобождаются при переваривании и не приводят к резким скачкам глюкозы в крови. Опасен добавленный сахар, который используют при приготовлении продуктов, – в яблоках его нет. Многие исследования показывают, что употребление сладких фруктов, яблок, на самом деле связано с более эффективной потерей веса и снижением риска развития сахарного диабета 2-го типа», - сообщила гастроэнтеролог.Специалист добавила, что взрослому человеку за день можно съесть максимум три яблока. Лучше всего организмом усваиваются запеченные фрукты, свежие могут провоцировать появление аллергических и других нежелательных реакций. При заболеваниях органов ЖКТ яблоки бывают противопоказаны.

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