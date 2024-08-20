Кишечные бактерии могут спровоцировать переедание и увеличение веса

В ходе серии экспериментов как на мышах, так и на людях, склонных к перееданию, в микробиомах были обнаружены сходные уровни двух типов бактерий. Ученые из Испании пришли к выводу, что определенные кишечные бактерии могут увеличить риск того, что человек будет переедать и станет тучным. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gut. Сообщается, что в нем приняли участие 88 человек, средний возраст которых составлял 48 лет, а также 103 мыши.Склонность к пищевой зависимости — это, по мнению ученых, результат сочетания генетических факторов и факторов окружающей среды.«Люди с генетической предрасположенностью могут потерять контроль над приемом пищи, если они употребляют нездоровую пищу, которая может привести к ожирению», — отметил доктор Рафаэль Мальдонадо, соавтор исследования.Исследователи также обнаружили, что увеличение количества полезных бактерий под названием Blautia способно предотвратить развитие привыкания к еде у мышей. В планах у экспертов проверить эффективность манипуляции на людях.«Полученные данные очень важны, потому что они показывают, что этот тип бактерий фактически защищает от развития компульсивной пищевой зависимости», — рассказала старший автор исследования Елена Мартин-Гарсия.

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