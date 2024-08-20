Хирург раскрыл, кому особенно полезно есть имбирь

Имбирь содержит все необходимые водорастворимые витамины группы B, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения Иван Закурдаев. По его словам, данный продукт полезен людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта."Имбирь — целебный продукт, содержит все необходимые водорастворимые витамины группы В, ведь для стабильной работы клетки нужны ферменты, а для работы ферментов — коферменты, которыми и являются витамины группы В. К тому же [имбирь полезен] людям с недостаточной выработкой пищеварительных соков. Дыхательной, пищеварительной, урогенитальной системам нужны стимуляторы — биофлавоноиды, а также витамины группы В", — заявил Закурдаев.Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что человеку допустимо съедать максимум два яблока в день. Она отметила, что передозировка этих фруктов чревата массой опасностей, включая гастрит, язву желудка и воспаление в желчном пузыре.Диетолог Алена Барредо ранее рассказала, что шоколад может вызывать сильную аллергию. Она заявила, что вред шоколада также заключается в высокой калорийности, если употреблять его бесконтрольно. По словам врача, лишний вес является одним из факторов развития сахарного диабета второго типа.

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