Кардиолог Бокерия объяснила, чем опасно давление 140 на 50

Бывает так, что показатели на тонометре крайне разнятся. Например, верхнее давление может быть 140, а нижнее — 50. Эксперт объяснила, почему в этом случае без обследования не обойтись.Золотым стандартом принято считать давление 120/80. Некоторые врачи даже говорят, что это показатели как у космонавтов. Однако в реальной жизни такие цифры встречаются нечасто. Во-первых, все зависит от индивидуальных особенностей организма: давление может быть как незначительно выше, так и ниже, но для человека это будет нормой. Во-вторых, на показатели влияют наши привычки, режим дня, стресс и даже рацион.Бывает так, что при измерении давления человек замечает существенную разницу. Верхний показатель высокий, а нижний — понижен. И это действительно повод обеспокоиться, говорит кардиолог Ольга Бокерия.«Что делать, если давление 140/50? Да, такие показатели тоже бывают! Чаще всего это указывает на такое заболевание, как порок аортального клапана, или аортальная недостаточность», — говорит кардиолог.Порок аортального клапана относится к серьезным патологиям и может требовать хирургического вмешательства. В этом случае у человека нарушен отток крови из одного желудочка в сердце.Заболевание может быть как врожденным, так и приобретенным — например, из-за прогрессирования ревматизма, эндокардита, гипертонии, аневризмы и так далее. Чаще встречается у женщин, чем у мужчин.Если вы понимаете, что у вас такие разные показатели верхнего и нижнего давления, то в первую очередь необходимо записаться на обследование. Для начала нужно сделать эхокардиографию — это ультразвуковое исследование, которое помогает оценить правильную работу органа.Врач увидит, как работает ваш аортальный клапан. В зависимости от результатов исследования кардиолог назначит дальнейшее лечение или же убедится, что с вашим сердцем все в порядке.Симптомы аортальной недостаточностиЕсли болезнь протекает в легкой форме, то человек может даже ее не замечать. Однако стоит забеспокоиться, если появились следующие симптомы: одышка при физической нагрузке, кашель по ночам, одышка в состоянии покоя, боли в легких.«В целом прогноз благоприятный. Раннее оперативное вмешательство улучшает качество и продолжительность жизни человека. Однако для предотвращения окклюзии сосудов тромбами люди с механическим клапаном сердца должны пожизненно принимать антикоагулянты», — рассказывал врач.При подозрении на порок клапана сердца врач также прослушивает грудную клетку пациента с помощью стетоскопа. Он распознает недостаточность аортального клапана по шуму, вызванному обратным током крови в левый желудочек. Этот шум особенно заметен над верхушкой сердца.На ранних стадиях порок клапана сердца лечат медикаментозно. Если же человек страдает от одышки и/или ему угрожает декомпенсация сердца, то хирурги либо восстанавливают клапан, либо ставят протез.

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