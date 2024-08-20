«Внезапная слабость, головокружение»: врач Мартынов назвал признаки-предвестники инсульта

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о признаках инсульта, которые могут проявляться за несколько недель до него.Врач Мартынов сообщил, что инсульт, часто кажущийся непредсказуемым и внезапным событием, на самом деле может «предупреждать» о своем возникновении заранее.«Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта», - констатировал невролог.Владимир Мартынов назвал такие признаки-предвестники инсульта:Внезапно возникающее чувство сильной слабости (вплоть до невозможности стоять на ногах);Онемение в конечностях;Онемение в лице;Двоение в глазах;Внезапное ухудшение зрения;Появление затруднений в речи (становится трудно произносить слова, язык не слушается).Головная боль;Ощущение потери контроля над собственным телом.«Сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - обратил внимание врач.

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