«Внезапная слабость, головокружение»: врач Мартынов назвал признаки-предвестники инсульта

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о признаках инсульта, которые могут проявляться за несколько недель до него.

Врач Мартынов сообщил, что инсульт, часто кажущийся непредсказуемым и внезапным событием, на самом деле может «предупреждать» о своем возникновении заранее.

«Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта», - констатировал невролог.

Владимир Мартынов назвал такие признаки-предвестники инсульта:

Внезапно возникающее чувство сильной слабости (вплоть до невозможности стоять на ногах);
Онемение в конечностях;
Онемение в лице;
Двоение в глазах;
Внезапное ухудшение зрения;
Появление затруднений в речи (становится трудно произносить слова, язык не слушается).
Головная боль;
Ощущение потери контроля над собственным телом.

«Сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - обратил внимание врач.

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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Неврология

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