Названы продукты, от которых нужно отказаться после 40–50 лет

После 40–50 лет нужно отказаться от жареного и полуфабрикатов, заявила эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина. По ее словам, в корочке много канцерогенов, а с возрастом повышается риск онкологии из-за большого количества мутаций в клетках. Избыточное потребление полуфабрикатов усугубляет риск развития атеросклероза, и впоследствии может наступить инфаркт и инсульт.Также необходимо избавиться от острого, поскольку с возрастом чувствительность вкусовых рецепторов снижается. Переборщив с остротой, поступит большое количество вещества капсаицина, которое вызовет воспаление слизистой оболочки ЖКТ и может спровоцировать усугубление ранее имеющихся проблем, которые находились в спящем состоянии."Избыток соли усугубляет гипертоническую болезнь, ею страдает около половины взрослого населения, у кого гипертонии нет, то регулярное потребление большого количества натрия может спровоцировать наступление гипертонии", — отметила эксперт.Кроме того, нужно отказаться от молока. С возрастом, по словам медика, снижается фермент лактозы, расщепляющий молочные сахара. Употребление молока может способствовать диарее.Также избыточное потребление быстрых углеводов может привести к набору массы тела и последующему развитию метаболического синдрома, ведущего к сахарному диабету, поскольку с возрастом и так замедляются метаболические процессы, и калорийность рациона должна быть умеренной.

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