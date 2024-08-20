Названы продукты, от которых нужно отказаться после 40–50 лет
Также необходимо избавиться от острого, поскольку с возрастом чувствительность вкусовых рецепторов снижается. Переборщив с остротой, поступит большое количество вещества капсаицина, которое вызовет воспаление слизистой оболочки ЖКТ и может спровоцировать усугубление ранее имеющихся проблем, которые находились в спящем состоянии.
"Избыток соли усугубляет гипертоническую болезнь, ею страдает около половины взрослого населения, у кого гипертонии нет, то регулярное потребление большого количества натрия может спровоцировать наступление гипертонии", — отметила эксперт.
Кроме того, нужно отказаться от молока. С возрастом, по словам медика, снижается фермент лактозы, расщепляющий молочные сахара. Употребление молока может способствовать диарее.
Также избыточное потребление быстрых углеводов может привести к набору массы тела и последующему развитию метаболического синдрома, ведущего к сахарному диабету, поскольку с возрастом и так замедляются метаболические процессы, и калорийность рациона должна быть умеренной.
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