Кардиолог Фомичева рассказала о естественных путях снижения уровня холестерина

Холестерин - важный компонент человеческого организма, но его избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Образование атеросклеротических бляшек в артериях повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Поддержание нормального уровня холестерина - ключевая задача для сохранения здоровья сердца и сосудов. Об эффективных методах контроля уровня холестерина рассказала врач-кардиолог Анастасия Фомичева.Медикаментозное лечение высокого уровня холестерина включает использование специальных препаратов, известных как гиполипидемические средства. Среди них наиболее распространены статины. Однако важно помнить, что назначение этих препаратов должно осуществляться исключительно врачом после тщательного анализа липидного профиля пациента, оценки состояния сосудов и рисков развития сердечно-сосудистых патологий.Существуют также немедикаментозные способы снижения уровня холестерина, которые могут быть эффективны при последовательном применении. К ним относятся нормализация веса, увеличение физической активности (рекомендуется ежедневная 30-минутная активная ходьба или другие физические упражнения), ограничение употребления алкоголя. Диетические рекомендации включают уменьшение потребления легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров, а также увеличение доли растительной пищи в рационе.Особое внимание стоит уделить включению в ежедневный рацион оливкового масла и регулярному употреблению жирной рыбы, такой как форель или семга, не менее двух раз в неделю. Эти продукты богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня холестерина и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Интересным дополнением к традиционным методам снижения холестерина может стать употребление красного дрожжевого риса. Данный продукт содержит моноколин, действие которого сходно с механизмом действия статинов. Исследования, проведенные в Китае, показали эффективность этой пищевой добавки в снижении уровня холестерина.Комплексный подход, включающий правильное питание, регулярную физическую активность и, при необходимости, медикаментозное лечение под наблюдением врача, позволяет эффективно контролировать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

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