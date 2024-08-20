Учёные объяснили, как жара нас убивает

Известно, что в этом году в июне погибли 1300 человек из-за того, что температура воздуха стала выше 49 градусов Цельсия. И это лишь один из примеров.Жара действительно может стать смертоносной для людей. Особенно в сочетании с высокой влажностью.До сих пор учёные не могут понять, почему у людей случается сердечный приступ. Один из методов исследования этого — при помощи использования экологических камер. В этих помещениях можно проверить реакцию человека на различные температуры и уровни влажности.Страшнее всего даже не жара, а высокая влажность. К ней организм человека привыкнуть не сможет.Во время жары сильное потоотделение может привести к обезвоживанию. При этом организм не всегда нам сообщает, что ему требуется больше жидкости. К тому времени, как вы ощутите жажду, может быть уже поздно: вы станете терять жидкость быстрее, чем пополнять её запасы. Также высокая влажность может сделать все преимущества потоотделения на нет.В сильную жару сердце работает ещё интенсивнее. Это позволяет ему поддерживать стабильную внутреннюю температуру тела. Человеку может даже показаться, будто оно выскакивает из груди.При сильной жаре снижается приток крови к мозгу. В результате дыхание человека учащается, кровеносные сосуды черепа, шеи сужаются. Это ухудшает психическое здоровье, влияет на работу мозга, принятие решений.Жара может быть и смертельно опасной. Часто всё начинается у человека с тошноты, головной боли, мышечных спазмов, обмороков. Все эти симптомы указывают на тепловой удар. Лучший способ лечения этого состояния — погружение в ванну с холодной водой или хотя бы прикладывание к телу мокрых полотенец под вентиляторами. Однако даже у выживших после такого в 30% случаев происходят необратимые повреждения мозга.

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