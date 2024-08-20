Невролог Лоури назвал продукты, помогающие снизить уровень тревожности

Влияние диеты на психическое здоровье стало предметом нового исследования, проведенного учеными из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты этой работы, опубликованные в издании Metro, раскрывают интересную связь между потреблением жиров и уровнем тревожности.Эксперимент, проведенный на крысах, показал, что рацион с высоким содержанием жиров негативно влияет на микрофлору кишечника, уничтожая полезные бактерии. Параллельно с этим наблюдалось увеличение выработки в мозге веществ, провоцирующих тревожное состояние. Интересно, что три гена, ответственных за производство серотонина, известного как "гормон счастья", проявляли повышенную активность у группы животных, получавших пищу с большим количеством жиров.Невролог Кристофер Лоури, комментируя результаты исследования, отметил сложность объяснения взаимосвязи между жирной пищей и тревожностью. Однако он предположил, что причиной может быть нарушение слизистой оболочки кишечника из-за нездорового микробиома. Это, в свою очередь, может открыть путь бактериям в кровоток, откуда они через блуждающий нерв могут достичь мозга.Важно отметить, что не все жиры одинаково вредны. Лоури подчеркнул, что некоторые исследования демонстрируют способность "хороших" жиров нейтрализовать негативное влияние вредных и даже снижать уровень тревожности. К полезным жирам относятся те, что содержатся в рыбе (форель, сардины, сельдь, лосось), оливковом масле, яйцах, орехах и семенах (миндаль, бразильский орех, кешью, грецкий орех, семена чиа, кунжут и тыквенные семечки). Эти продукты обладают противовоспалительным действием и благотворно влияют на работу мозга.

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