Врач Хайкина: продукты из разделов здорового питания могут вызывать прибавку веса

Врач-эндокринолог Дарья Хайкина: продукты, которые продаются в разделах здорового питания, могут содержать довольно много сахара, подсластителей или быстрых углеводов.Врач Хайкина предупредила , что продукты из разделов здорового питания могут вызывать прибавку веса. В частности, такой способностью обладают соки и смузи из фруктов. Специалист отметила, что фруктовые напитки могут содержать высокую концентрацию природного или добавленного сахара, который при их употреблении быстро попадает в кровь и повышает уровень глюкозы в ней. Этот эффект сладких жидкостей объясняется отсутствием клетчатки, замедляющей всасывание сахара в кишечнике. После их питья у человека возникают резкие колебания уровня глюкозы в крови, которые провоцируют повышенный аппетит и переедание.Еще один вид продуктов из разделов здорового питания – это сухофрукты. Их употребление также может негативно влиять на уровень сахара в крови, предупредила медик.«Сушеные фрукты часто кажутся отличным перекусом, но они содержат много сахара. Все дело в обработке продуктов. При сушке из фруктов удаляется большая часть воды, что приводит к уменьшению их объема и массы. В результате концентрация сахаров в оставшейся мякоти существенно возрастает», - объяснила Дарья Хайкина.Также эндокринолог посоветовала с осторожностью употреблять хлебцы и злаковые батончики. Например, рисовые хлебцы быстро расщепляются в организме, приводя к увеличению концентрации глюкозы в крови и следом – увеличение уровня инсулина, «помогающего» расти жировой ткани. Что касается батончиков, их гликемическая нагрузка на организм часто сопоставима с конфетами. Похудеть, употребляя такие продукты, не получится.

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