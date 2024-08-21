Как правильно сочетать продукты питания

Правильное сочетание различных продуктов - основа здорового питания. Но не все владеют знанием, как грамотно подбирать пищевые сочетания. Например, мы привыкли завтракать кашей с фруктами. Оказывается, в это блюдо лучше вводить не фрукты, а овощи. Узнайте больше.Тема здорового и сбалансированного питания подразумевает то, что мы должны уделять особое внимание совместимости продуктов. Соблюдаем ли мы эти правила? Совместимость продуктов – это не постулат. Она вполне может подвергаться коррекции в зависимости от персональных ощущений. Еще существуют индивидуальные нюансы функционирования пищеварительной системы: например, ферментативная недостаточность, проблемы органов желчевыводящей системы, запоры, дисбактериоз.Совместимость продуктовВ любом случае полезно уделить внимание сочетаемости продуктов, которые мы употребляем в пищу.В случае, если после трапезы вы чувствуете сонливость, тяжесть, вздутие, метеоризм, слабость, посторонний запах изо рта, то обратите внимание на рацион.Теория правильного сочетания пищевых продуктов:Во все без исключения каши по утрам целесообразнее вводить не фрукта, а овощи.Растительное рисовое (маковое, кокосовое) молоко гармонирует с любой кашей.Утренняя сыроедческая каша, приготовленная из льняного семени, чиа, зеленой гречневой крупы гармонирует с фруктами.Фрукты не сочетаются с орехами (нередко мы грешим употреблением утренней овсянки с этой добавкой).Фрукты предпочтительнее употреблять отдельно, в качестве самостоятельного приема пищи и разделять с продуктами животного происхождения. (стоит отказаться, к примеру, от салата с апельсином и креветками).Продукты животного происхождения предпочтительно кушать с 12 до 16 часов дня, во время самого яркого огня пищеварения Агни.Сырые и обработанные температурой овощи гармонируют почти со всеми продуктами. Это оптимальный гарнир к блюдам животного происхождения.Грибы предпочтительно не сочетать с бобовыми и продуктами животного происхождения.Бобовые не сочетаются с мясными блюдами.Хлеб предпочтительно подавать на стол с диппингом типа гуакомоле, хумусом, но отнюдь не с белком животного происхождения.Протеины растительного происхождения (кроме сои) хорошо гармонируют с любыми продуктами и фруктами, в том числе.В смузи целесообразно не вводить семена и орехи.Жареный картофель предпочтительно кушать с зеленым салатом.Человек – это то, что он кушает. А еда – материал для построения тела и источник энергии. Пусть тело будет здоровым, а энергия – чистой.

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