Биолог рассказал о полезных для здоровья свойствах грибов

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал о полезных свойствах грибов.По словам эксперта, грибы вполне могут выступать в качестве альтернативы витаминным комплексам, так как являются источником витамина D, укрепляющего костную ткань. Также в грибах содержатся витамин В2 (рибофлавин), или, как ещё называют это соединение, — «витамин красоты», В3 (ниацин) — витамин, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.«К активным свойствам ниацина можно отнести расширение сосудов и снижение уровня холестерина низкой плотности», — отметил биолог.Кроме того, в грибах высокое содержание селена, калия, меди, клетчатки, пребиотиков, грибных белков.В целом грибы хорошо влияют на пищеварительные процессы и полезны для здоровья.«Мало кто знает, но грибы содержат в своём составе и пребиотики, благотворно влияющие на работу кишечника. Также в их составе есть микроэлементы: калий, медь, селен. Они помогают поддерживать работу сердца, выработку коллагена, образование энергии в митохондриях, участвуют в работе иммунной и мочевыделительной систем. Селен к тому же является прекрасным антиоксидантом, помогает клеткам восстанавливаться и замедляет процессы старения. И, наконец, грибы богаты белком, необходимым для построения всех клеточных структур нашего организма. Однако усвояемость белка невысокая — от 20 до 40%», — резюмировал Куликов.

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