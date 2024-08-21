Терапевт рассказала о провоцирующих авитаминоз болезнях

Врач-терапевт Ольга Чиркова предупредила, что авитаминоз может быть не только при неправильном питании, но и в силу некоторых серьёзных заболеваний.Конечно, причиной дефицита витаминов может быть и нарушение рациона, если человек придерживается какой-либо диеты, или по религиозным причинам. Однако всё же стоит обратить внимание на этот момент, потому что привести к авитаминозу могут и болезни.Например, причиной железодефицитной анемии может быть не нехватка железа в организме, а полипы или кровоточащие язвы. На растрату витаминов может повлиять и стресс.При этом пить витаминные комплексы не стоит без консультации и назначения врача. Неправильный или несвоевременный приём витаминов может привести к большим неприятностям со здоровьем.

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