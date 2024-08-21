Одна из причин – прозопагнозия: психолог Мелехин рассказал о потере способности узнавать лица

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин объяснил, почему развивается слепота на лица.Психолог Мелехин рассказал о потере способности узнавать лица. Он пояснил, что подобное нарушение может возникать из-за двух разных состояний. Одним из них является прозопагнозия.«Когда мы говорим про слепоту на лица, тут надо понимать, что речь может идти про два состояния, причем совершенно разные. Первое — это нарушение восприятия лиц, оно же лицевая агнозия, или прозопагнозия. Второе — нарушение памяти на лица», - отметил психолог.При развитии лицевой агнозии, уточнил Мелехин, у человека сохраняются все функции зрения, но при этом, видя знакомое лицо, он не может его идентифицировать. Даже глядя в зеркало на самого себя, он не будет узнавать отражение.«Он может узнавать другого человека по голосу, по походке, фигуре. Но в лицо ни кого-то другого, ни себя самого не узнает. Он может говорить: что такое, что за ужас, это не я», - поделился психолог.Специалист обратил внимание на то, что подобную слепоту на лица могут вызывать разные нарушения головного мозга – например, такие как аневризма, инсульт. Кроме того, подобным образом могут проявляться деменция, последствия травм головы, шизофренических расстройств. Мелехин подчеркнул, что лицевая агнозия является не самостоятельным заболеванием, а симптомом какой-то патологии.Также психолог указал на то, что способность узнавать лица может объясняться изменением памяти, когда человек понимает, что видит знакомое лицо, но не помнит его обладателя. По словам эксперта, причиной такого изменения могут быть умеренные когнитивные нарушения, ранние формы деменции, болезни Паркинсона.«В обоих случаях нужно обследование — неврологическое и нейропсихологическое», - констатировал психолог.

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