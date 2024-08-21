Страдаем от солнца: 6 признаков фотостарения, которые можно увидеть в зеркале

Фотоповреждения после воздействия солнца накапливаются, и в итоге процесс может носить необратимый характер. Как вовремя понять, что вы страдаете от фотостарения, и начать что-то делать?Ультрафиолетовые лучи вовсе не безобидны, они агрессивно воздействуют на нашу кожу и вызывают фотостарение. Что это такое и как избежать негативных последствий длительного воздействия солнца, объяснила врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог Сабина Байрамова.Механизм фотостаренияПод воздействием ультрафиолетовых лучей фотоповреждение постепенно накапливается, и не стоит думать, что опасность нас поджидает только летом. Даже зимой кожа подвержена хоть и небольшому, но воздействию солнца. И если не используется SPF-защита, фотоповреждение кожи со временем приводит к фотостарению.Ультрафиолетовые лучи приводят к образованию свободных радикалов. Те в свою очередь повреждают РНК, ДНК, мембранные липиды и белки. Кожа теряет эластичность. Свободные радикалы не так безобидны. Они приводят к активации фактора АР-1. Что это значит? Фактор АР-1 приводит к снижению синтеза коллагена, разрушает структуру внеклеточного матрикса. Кожа теряет эластичность, ее состояние значительно ухудшается.Уже к 20 годам проявляются первые признаки фотостарения. Чем чаще и дольше воздействие солнечных лучей, тем сильнее проявления негативного влияния ультрафиолета. Это не значит, что признаки фотостарения проявятся сразу. Вы можете активно загорать в 20-30 лет, но проблемы с кожей начнутся только после 40, так как особенности каждого организма индивидуальны. Тем не менее невидимые и необратимые изменения кожи уже происходят.Влияние на ДНК. УФ-излучение повреждает ДНК. В итоге происходит воспроизведение поврежденных клеток, что со временем может привести к развитию новообразований. Ультрафиолетовые лучи UVB могут также поглощаться ДНК, со временем вызывая мутации. Процесс происходит незаметно, но при этом поврежденные клетки накапливаются.Окисление. Помимо лучей спектра B, на клетки воздействуют УФ-лучи UVA. Они проникают глубже, создают свободные радикалы, которые повреждают клетки, белки, что приводит к повреждению и старению кожи. Лучи UVB приводят к ожогам, внешнему повреждению. Лучи UVA за счет более глубокого проникновения и более сильного повреждающего воздействия как раз и являются основной причиной фотостарения.Признаки фотостаренияЕсли вы заметили у себя следующие признаки, необходимо срочно принять меры и обратить внимание на бережный уход за кожей.Гиперкератоз, или ороговение кожи.Солнечное лентиго. На коже появляются веснушки, темные пятна, гиперпигментация. Возможно, вы замечали, что весной, когда солнце становится более ярким и агрессивным, у вас появляются веснушки. Предупредить их можно, используя кремы с УФ-защитой.На лице, шее появляются мелкие морщины.Кожа теряет эластичность, становится сухой, более дряблой, шелушится.Появились сосудистые звездочки, так называемые телеангиэктазии.Естественная регенерация кожи замедляется.Как защититьсяЗащититься от ультрафиолета полностью практически невозможно. Необходимо учитывать, что разный тип кожи по-разному реагирует на солнечные лучи. Более подвержена повреждению бледная и светлая кожа. Фотостарение затрагивает все слои эпидермиса, тяжесть повреждения зависит от силы, длительности воздействия УФ-излучения, отсутствия защитных мер, индивидуальных особенностей кожи.Предотвратить старение кожи проще, чем убрать появившиеся проблемы. Однако это не значит, что если появились признаки фотостарения, то ничего нельзя сделать. Процесс можно замедлить и даже улучшить состояние кожи. Важно соблюдать правила нахождения на солнце: избегать солнечных лучей с 10 до 16 часов, использовать кремы с защитой от УФ-лучей — от SPF 30 и выше (не только в летнее время, но и зимой), носить одежду из натуральной и плотной ткани, головные уборы с широкими полями. Прием антиоксидантов поможет защитить кожу от негативного воздействия солнца. К ним относятся витамины Е и С, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы. Следует обязательно осматривать кожу на предмет появления пигментных пятен, ожогов, новообразований.Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье и цветущий вид на долгие годы.

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