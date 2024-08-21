Что будет, если «сидеть» на одних овощах и ягодах? Позиция диетолога
Питание ягодами и фруктами
Ассистент кафедры диетологии Университета Росбиотех Максим Ефимов объяснил в беседе с РИА «Новости», что если неделю питаться только ягодами и овощами в надежде получить пользу и похудеть, то реального снижения веса не будет. Рацион будет менее калорийным и может даже возникнуть дефицит микроэлементов.
Если такое питание будет продолжаться неделями, то могут возникнуть более серьёзные проблемы со здоровьем. Он объяснил, что ягоды и овощи полезны, но в них минимум жирорастворимых витаминов и аминокислот, которые необходимы для здоровья. Более того, то же железо лучше усваивается из продуктов животного происхождения, а не растительного.
Эксперт добавил, что проблемы с лишним весом нужно решать комплексно, а не при помощи жёстких ограничений рациона.
Диета на арбузе
Ещё один популярный вариант, чтобы снизить лишний вес, — питаться только арбузом. Он вкусный, плюс в нём мало калорий, но зато много углеводов и сахара.
По словам диетолога Ирины Писаревой, любая монодиета опасна для здоровья, так как несколько дней подряд организм получает один набор витаминов и минералов. Запасы организм из них не сделает, а дефицит других полезных веществ спокойно можно получить.
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