Засекайте время: врач Эггит раскрыл, сколько минут длится опасное кровотечение из носа

В зависимости от некоторых особенностей кровотечения вы сможете понять, что стало его причиной — сухой воздух в комнате или серьезные диагнозы, вплоть до рака.Причины, по которым у вас может пойти кровь из носа, могут быть вполне обыденными. Например, такое нередко происходит из-за небольшой механической травмы.Однако в некоторых случаях кровотечение из носа может указывать на куда более зловещие проблемы со здоровьем. Как отмечает доктор Дин Эггит, пациенты часто считают кровь из носа чем-то безобидным, неопасным, и зря. Такое состояние вызывают проблемы сердца, печеночная недостаточность и даже крайне агрессивные виды рака.Засекайте времяПо словам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, первый признак, что ваше кровотечение из носа можно считать серьезной проблемой, — его длительность. Если остановить кровь не получается больше 20 минут, вам стоит обратиться за помощью к врачу.Как действовать при кровотечении из носаПостарайтесь успокоиться.Сядьте ровно, слегка наклонив голову вперед.Аккуратно зажмите крылья носа с двух сторон.Положите что-то холодное на область носа — например, платок, смоченный в холодной воде.Если все это не помогло остановить кровь, то в ноздрю нужно вставить ватный или марлевый тампон, смоченный 3%-м раствором перекиси водорода или любыми сосудосуживающими каплями.Откуда течет кровьДоктор Эггит также советует обращать внимание на то, из какой конкретно части носа вытекает кровь.Если кровь течет из задней части носа и стекает в горло — надо бить тревогу. Кровеносные сосуды в этой области крупнее, чем в передней части, это значит, что при подобном кровотечении вы можете потерять много крови. Кроме того, такой тип кровотечения может указывать на рак носа либо горла или на повреждение больших сосудов.Если кровь течет сразу из двух ноздрей, возможно, у вас есть скрытые проблемы со свертываемостью крови. Такие состояния могут развиваться на фоне печеночной недостаточности, тяжелой инфекции. Иногда кровь из обеих ноздрей течет из-за индивидуальной реакции на определенные лекарства. В самом плохом случае этот тип кровотечения может указывать на лейкемию.А вот если кровь течет из переднего кончика носа — скорее всего, можно не переживать. Тут расположены мелкие и очень хрупкие сосуды, которые легко повредить даже во время обычного сморкания.Почему еще может идти кровь из носаВпрочем, иногда кровь из носа идет по куда менее серьезным причинам. Например, такое случается в холодную погоду с началом отопительного сезона. Из-за перепада температур слизистая носа становится суше и может потрескаться.В некоторых случаях кровотечение из носа появляется на фоне сильного стресса и переутомления. Такое бывает, когда человек мало спит и отдыхает. В таких условиях стенки его сосудов становятся тонкими и более уязвимыми.

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