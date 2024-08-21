Учёные назвали простые способы борьбы с гипертонией без лекарств

Люди, страдающие гипертонией, вынуждены принимать лекарства, чтобы поддерживать артериальное давление в безопасных рамках. Однако, согласно публикации на портале EJPC, существуют способы поддерживать нормальное давление и без приёма препаратов.Недавнее исследование подчеркивает важность изменений в образе жизни для этого. Специалисты из Оксфордского университета и других научных учреждений изучили влияние различных типов физической активности и пришли к выводу, что аэробные упражнения, такие как ходьба, бег, велосипед и плавание, играют ключевую роль в снижении давления у людей, страдающих гипертонией.Исследователи отметили, что регулярные занятия этими видами спорта способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, что в свою очередь помогает стабилизировать артериальное давление. Ученые подчеркивают, что физическая активность является "полезным и эффективным вариантом снижения давления", особенно для тех, кто ищет альтернативу медикаментозной терапии.Но физические упражнения — это лишь одна из сторон здорового образа жизни. Эксперты также настоятельно рекомендуют обратить внимание на питание и повседневные привычки. Сокращение потребления соли, кофеина и алкоголя, а также контроль за весом могут значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Отказ от курения также играет важную роль в поддержании здорового уровня артериального давления.Таким образом, изменение образа жизни, включающее в себя регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, может стать надежным способом контроля артериального давления, обеспечивая долговременное здоровье сердца и сосудов.

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