Ученые назвали снижающую уровень «плохого» холестерина муку
В эксперименте участвовали добровольцы с избытком холестерина НПЛП в крови. Этот показатель показывает количество липопротеинов низкой плотности — одних из основных переносчиков холестерина в крови.
В рамках исследования специалисты изучили воздействие на организм кукурузной муки. В течение месяца испытуемые должны были каждый день употреблять по 48 граммов муки.
Экспериментом установлено, что мука с отрубями способствовала заметному уменьшению концентрации «плохого» холестерина в крови у 70 процентов участников.
Эксперты полагают, что такой положительный эффект обусловлен высоким содержанием в кукурузной муке с отрубями клетчатки, передает издание.
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