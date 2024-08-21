Ученые назвали снижающую уровень «плохого» холестерина муку

Ученые из Университета штата Аризона, США, обнаружили, что включение в рацион продуктов из кукурузной муки с отрубями снижает уровень «плохого» холестерина НПЛП в организме.В эксперименте участвовали добровольцы с избытком холестерина НПЛП в крови. Этот показатель показывает количество липопротеинов низкой плотности — одних из основных переносчиков холестерина в крови.В рамках исследования специалисты изучили воздействие на организм кукурузной муки. В течение месяца испытуемые должны были каждый день употреблять по 48 граммов муки.Экспериментом установлено, что мука с отрубями способствовала заметному уменьшению концентрации «плохого» холестерина в крови у 70 процентов участников.Эксперты полагают, что такой положительный эффект обусловлен высоким содержанием в кукурузной муке с отрубями клетчатки, передает издание.

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