PLoS One: сексуальная активность как форма физической нагрузки

Учёные из Universit? du Qu?bec провели исследование, в ходе которого изучили расход энергии во время сексуальной активности у молодых здоровых пар и сравнили его с энергозатратами при умеренной физической нагрузке на беговой дорожке. Согласно порталу PLoS One, исследование включало 21 гетеросексуальную пару в возрасте около 22 лет.Расход энергии измеряли с помощью портативных мини-браслетов SenseWear, которые фиксировали данные как во время сексуальной активности, так и во время упражнений. Результаты показали, что мужчины сжигали в среднем 101 ккал за одну сессию сексуальной активности, что составляет 4,2 ккал/мин, а женщины – 69,1 ккал или 3,1 ккал/мин. Интенсивность сексуальной активности была умеренной и составляла 6,0 MET у мужчин и 5,6 MET у женщин.Для сравнения, 30-минутная сессия упражнений на беговой дорожке с умеренной интенсивностью показала, что мужчины расходовали 276 ккал (9,2 ккал/мин) и женщины – 213 ккал (7,1 ккал/мин). Интересно, что у некоторых мужчин расход энергии во время сексуальной активности мог превышать показатели энергозатрат при упражнениях на беговой дорожке.Результаты исследования демонстрируют, что сексуальная активность может рассматриваться как умеренная физическая нагрузка, сжигающая в среднем 85 ккал за сессию, что составляет 3,6 ккал/мин. Это позволяет предположить, что секс полезен для поддержания физической формы.Другие исследования выявили, что, сексуальная активность также стимулирует выработку «гормонов счастья» – серотонина и эндорфинов, что способствует улучшению настроения и снижению симптомов депрессии. Регулярный секс (2-3 раза в неделю) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепить иммунную систему, улучшить состояние дыхательных путей, а также способствовать профилактике ожирения и когнитивных расстройств.Таким образом, регулярная половая жизнь может служить не только способом улучшения физической формы, но и эффективным методом профилактики и лечения различных заболеваний.

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