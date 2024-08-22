В Госдуме предупредили россиян об опасности приёма БАДов

Непроверенные вещества могут нанести «непоправимый ущерб» здоровью. Если добавки наркосодержащие, возникнет зависимость. Об этом сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.«Они, конечно, разные степени опасности несут, потому что люди сами не понимают, что они, условно говоря, употребляют. Они употребляют яд. И это большой вред наносит здоровью, может быть, даже непоправимый ущерб. Это очень опасное явление, с ним надо бороться очень жёстко. В зависимости, какие вещества там есть. Если они, конечно, наркотического плана, конечно, обязательно будет зависимость».Важно устраивать контрольные закупки, отметил Тумусов.«С такими явлениями надо бороться. Это задача контролирующих надзорных органов. А методы, когда говорят, что проверки у нас запрещены и так далее — это от лукавого. Нужно делать контрольные закупки и выявлять вот такие нарушения, поэтому я за то, чтобы тем более лекарства, БАДы жёстким образом контролировать. Естественно, надо привлекать к ответственности. Потому что это наше самое главное — здоровье и жизнь наших граждан».Ранее Роскачество обнаружило на маркетплейсах сотни БАДов с запрещёнными веществами.В частности, найдено больше 400 добавок, которые содержат ашваганду, якорцы стелющиеся, эфедру, перец кава-кава и листья коки. Об этом пишет РИА Новости.Как рассказали в пресс-службе Роскачества, последнее вещество находится в перечне наркотических и психотропных, и за его продажу грозит уголовная ответственность.

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