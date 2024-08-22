Врач Агапкин: употребляющие чеснок люди реже страдают от рака печени

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин: употребление чеснока положительно сказывается на состоянии печени.Врач Агапкин сообщил, что присутствие чеснока в рационе питания людей обеспечивает эффективную поддержку печени и коррелирует с более низким риском развития рака этого органа.«Исследования показывают, что люди, употребляющие чеснок в пищу, реже страдают от рака печени, чем те, кто чеснок не употребляет», - рассказал медик на съемках программы «О самом главном».В пряном овоще содержатся серосодержащие компоненты – они хорошо помогают печени осуществлять функцию главного фильтра организма. Микроэлемент селен, также присутствующий в чесноке, улучшает защиту печени от повреждения токсинами. Такие вещества чеснока как аллицин и аллилсульфиды тоже способны воздействовать на токсичные онкогенные вещества и содействовать их выведению.Кроме того, известно, что употребление овоща помогает увеличить естественную выработку глутатиона – антиоксиданта, защищающего печень от окислительного стресса, вызываемого вредными свободными радикалами. Это улучшает функционирование органа, делая его менее подверженным воспалению и болезням.Как лучше есть чеснок. Полезнее употреблять в сыром виде, причем перед едой следует его нарезать или раздавливать – это способствует высвобождению полезных соединений овоща.

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