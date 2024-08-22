Названа еда, на которую у россиян чаще всего бывает аллергия

Самыми сильными аллергенами являются продукты питания, способные вызвать у человека серьезные реакции, вплоть до анафилактического шока, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева. Специалист отметила, что у россиян часто диагностируют аллергию на арахис, яйца и клубнику.Чаще всего болезнь начинается в детском возрасте и сопровождает человека всю жизнь, практически не поддаваясь лекарственной коррекции, — добавила она.Также сильным аллергеном является рыба. Спровоцировать реакцию могут икра и морепродукты, уточнила врач. По ее словам, аллергия на них часто проявляется в детстве в виде дискомфортного покалывания во рту, зуда, тошноты и высыпаний.Молочный сахар, который не расщепляется многими людьми в силу ферментативной недостаточности, наиболее часто встречается у детей до трех лет. Также может развиваться еще в период внутриутробного развития. То есть является врожденной такой патологией, не позволяет ребенку нормально усваивать медицинское молоко, — сказала медик.Также часто аллергию вызывают яйца, чаще всего куриные. Встретиться с белками куриных яиц можно не только в самих яйцах, но и в некоторых вакцинах, где они играют роль стабилизаторов. Обычно аллергия на яйца характеризуется такими симптомами, как ринит, диспепсия, снижение артериального давления, перечислила врач.Среди фруктов еще больше продуктов-аллергенов. Особенно опасными считаются клубника, земляника и лимоны. Это лидеры среди аллергенов, — заключила она.

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