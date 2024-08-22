Почему растут усы у женщин

Гормональный баланс является ключом к здоровью и хорошему самочувствию женщины. Он также отражается и на внешнем виде. Например, дисбаланс гормонов обвиняют в том, что на лице у женщины могут появиться усики. Но первопричина кроется в другом - в избытке инсулина.В том, что у представительниц прекрасного пола растут более или менее заметные усики, зачастую обвиняют мужской гормон тестостерон. Доктора могут отправить женщину на сдачу именно этого анализа.Половые гормоны и инсулинПоловые (или стероидные) гормоны - это прогестины, эстрогены, андрогены производятся из холестерина. Они в первую очередь помогают регулировать репродуктивную работу организма.Мужские половые гормоныСинтез из холестерола гормона прегненолона - стартовая реакция гормонального синтеза.ТестостеронТрансформация прегненолона в тестостерон осуществляется по двум сценариям: через синтез прогестерона или дигидроэпиандростерона.ДигидротестостеронТестостерон является предтечей другого андрогена — дигидротестостерона. В этом механизме работает фермент 5?-редуктаза.Женские половые гормоныВ яичниках производятся эстрогены и прогестины.Формирование эстрогеновСинтез женских гормонов осуществляется через выработку мужских гормонов. Производство эстрогенов яичников зависит от производства андрогенов. В клетках идет трансформация холестерола в прегненолон. Этот механизм стимулирует синтез андрогена яичников — андростендиона. Так андрогены превращаются в эстрогены.Действие инсулина в производстве гормоновГормон инсулин имеет задачу: затащить глюкозу в клетку, чтоб из нее образовалась энергия. Если клетка закрыта, инсулин не в состоянии отправить туда глюкозу. Глюкоза и инсулин «расходятся» в организме, и глюкоза прячется пока в жировую ткань.В синтезе половых гормонов наблюдается определенная последовательность: Прегненолон - прогестерон - ДГЭА – тестостерон – эстродиол.Если цепь поворачивается в сторону дигидротестерона (из тестостерона формируется его метаболит – дигидротестостерон). Данный метаболит делает мужчин лысыми, с большими предстательными железами. У женщин развивается поликистоз яичников, появляются волосы на лице. Это результат избытка в организме инсулина. Когда его слишком много, он действует на фермент, который переводит тестостерон в дигидротестостерон.Также сбои в половой сфере можно предупредить, если знать о генетической специфике ферментов, катализирующих ключевые реакции производства половых гормонов.

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