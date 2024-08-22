Верхнее давление 140, нижнее – 50: кардиолог Бокерия назвала причину такой разницы
При измерении артериального давления может возникнуть необычная картина с чрезмерной разницей в параметрах верхнего и нижнего АД. Кардиолог Бокерия назвала возможной причиной такой разницы сердечную патологию, об этом сообщил «Доктор Питер».
«Давление 140/50? Да, такие показатели тоже бывают. Чаще всего это указывает на такое заболевание, как порок аортального клапана, или аортальная недостаточность», - проинформировала врач.
По словам кардиолога, подобное отклонение говорит о том, что в сердце нарушен нормальный отток крови из одного желудочка. Данное нарушение бывает врожденным или же оно возникает в виде неблагополучного последствия таких заболеваний как ревматизм, эндокардит, гипертония.
Ольга Бокерия посоветовала людям с большой разницей в показателях верхнего и нижнего давления обследовать сердце.
«Для начала нужно сделать эхокардиографию – это ультразвуковое исследование, которое помогает оценить правильную работу органа», - уточнила медик.
Специалист добавила, что дальнейшие действия будут зависеть от результатов такого обследования. Учитывая их, кардиолог примет решение о необходимости тех или иных терапевтических мер.
Аортальная недостаточность: какие симптомы можно заметить? В случае легкой формы заболевания оно может длиться практически бессимптомно.
К врачу необходимо обратиться, если возникают следующие проблемы.
Одышка при физических усилиях;
Ночной кашель;
Одышка в состоянии покоя;
Боли в легких.
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