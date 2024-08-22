Врач назвала риски самолечения травами

Самолечение травами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поделилась врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, фитотерапия — это не просто модное увлечение, она оказывает сильное влияние на организм.Нельзя принимать травы наобум. Ведь растение может лечить одно, вызывая при этом другие проблемы. Например, те же кукурузные рыльца или одуванчик способны ускорить отделение желчи. И если у человека камни в желчном пузыре, вызвать обострение желчекаменной болезни, — отметила терапевт.Она добавила, что ряд трав влияют на женское репродуктивное здоровье и приводят к нарушению цикла и кровотечениям.Врач предупредила, что компоненты трав также могут взаимодействовать с рядом медикаментов, поэтому лечащему врачу необходимо рассказать о лекарствах, принимаемых на постоянной основе, и узнать их сочетаемость с назначенным травяным сбором.При этом некоторые медикаменты могут сделать фитотерапию совершенно бесполезной, например активированный уголь или лекарства, стимулирующие моторику кишечника, которые обволакивают и уносят на себе действующее вещество. Таким образом, никакого эффекта от отвара не будет, указала Чернышова.Нельзя забывать о том, что травы даже после консультации с врачом нельзя пить на постоянной основе, только курсами, начиная с малых доз и анализируя реакцию организма на них, подытожила специалист.

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