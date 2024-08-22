Врач назвала риски самолечения травами
Нельзя принимать травы наобум. Ведь растение может лечить одно, вызывая при этом другие проблемы. Например, те же кукурузные рыльца или одуванчик способны ускорить отделение желчи. И если у человека камни в желчном пузыре, вызвать обострение желчекаменной болезни, — отметила терапевт.
Она добавила, что ряд трав влияют на женское репродуктивное здоровье и приводят к нарушению цикла и кровотечениям.
Врач предупредила, что компоненты трав также могут взаимодействовать с рядом медикаментов, поэтому лечащему врачу необходимо рассказать о лекарствах, принимаемых на постоянной основе, и узнать их сочетаемость с назначенным травяным сбором.
При этом некоторые медикаменты могут сделать фитотерапию совершенно бесполезной, например активированный уголь или лекарства, стимулирующие моторику кишечника, которые обволакивают и уносят на себе действующее вещество. Таким образом, никакого эффекта от отвара не будет, указала Чернышова.
Нельзя забывать о том, что травы даже после консультации с врачом нельзя пить на постоянной основе, только курсами, начиная с малых доз и анализируя реакцию организма на них, подытожила специалист.
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