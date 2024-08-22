«Маскируется под безобидные заболевания»: врач Субботин рассказал, как проявляется рак яичников
Врач Субботин рассказал , как проявляется рак яичников. При этом медик отметил, что данный тип рака очень часто «маскируется» под безобидные заболевания – проблемы с пищеварением, предменструальный синдром или нарушения в работе щитовидной железы.
«Рак яичников умело маскируется под разные безобидные заболевания, усыпляя бдительность пациенток. Его опасность тесно связана с отсутствием онконастороженности со стороны пациенток», - подчеркнул Дмитрий Субботин.
Специалист посоветовал женщинам не откладывать обращения к врачу при любых симптомах, которые можно расценить как подозрительные. По словам Субботина, настораживать должны следующие проявления.
Вздутие и метеоризм. Живот не просто надувается, а становится плотным, и все это сопровождается неприятной болью.
Нарушения мочеиспускания и дефекации. Позывы к мочеиспусканию учащаются, тогда как опорожнение кишечника происходит реже, возникают запоры. Такое происходит, когда опухоли в яичниках увеличиваются и начинают сдавливать расположенные рядом мочевой пузырь и прямую кишку.
Симптомы интоксикации. Возникают тошнота, головные боли, ломота в теле, повышение температуры, слабость.
Изменение аппетита. Гораздо быстрее наступает насыщение, а порции еды становятся меньше.
«Чтобы сильно не переживать из-за беспокоящих симптомов, женщинам следует как можно чаще проходить обследования органов малого таза», - констатировал эксперт.
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