SJM&SS: гибкость тела связана с долголетием

Новое исследование, проведённое интернациональной командой учёных, выявило, что гибкость тела может быть значимым показателем продолжительности жизни. Их результаты показали, что чем выше гибкость у человека, тем ниже риск смертности в среднем возрасте.Ранее хорошая физическая форма, определяемая по аэробной и кардиореспираторной выносливости, уже была признана важным фактором долголетия. Однако гибкость как отдельный показатель редко оценивалась в таких исследованиях. Учёные решили восполнить этот пробел и проанализировали данные 3139 человек в возрасте от 46 до 65 лет, собранные с 1994 по 2022 год.Гибкость участников оценивалась с помощью комплекса из 20 движений, затрагивавших семь разных суставов. Полученный показатель, названный Flexindex, варьировался от 0 до 80 баллов. Исследователи выяснили, что у тех, кто выжил, Flexindex был почти на 10% выше, чем у тех, кто скончался в период наблюдения. Особенно ярко это проявилось у женщин, у которых Flexindex в среднем был на 35% выше, чем у мужчин.Даже с учётом таких факторов, как возраст, индекс массы тела и общее состояние здоровья, низкий уровень гибкости значительно повышал риск смертности: у мужчин в 1,87 раза, у женщин — в 4,78 раза по сравнению с теми, кто имел лучшую гибкость.«Мы уже знали, что аэробная выносливость, сила мышц и способность сохранять равновесие связаны с долголетием. Теперь мы добавили к этому списку и гибкость тела», — отметил один из авторов исследования, доктор Клаудио Жил С. Араужу из клиники CLINIMEX в Рио-де-Жанейро.Учёные рекомендуют проводить дальнейшие исследования, чтобы выяснить, может ли улучшение гибкости через тренировки способствовать более долгой жизни.

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