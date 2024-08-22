Даже след от резинки: 5 неочевидных сигналов организма, что вашим почкам срочно нужна помощь

Чаще всего мы понимаем, что со здоровьем не все в порядке, когда что-то начинает болеть. Тогда мы идем к врачу и начинаем обследоваться — это в лучшем случае. Однако с почками подобная тактика опасна.Врачи говорят: почки умирают молча. И если они вас никак не беспокоят, это совершенно не значит, что с ними все хорошо. Как рассказала врач-нефролог Дарья Садовская, есть исключения, когда проблемы с почками дают о себе знать болевым синдромом. Это бывает при механическом препятствии в органе — при мочекаменной болезни или при инфекции мочевыводящих путей, например цистите.Однако самое страшное заболевание почек, которое может навсегда оставить вас без органа с перспективой пожизненного гемодиализа или трансплантации, — хроническая почечная недостаточность — обычно протекает совсем без болей. Так может продолжаться вплоть до момента, пока почки не откажут. Иногда пациенты узнают о том, что почки перестали работать, случайно на приеме у врача: пришли на консультацию после работы, а им, оказывается, уже срочно нужен гемодиализ.Как понять, что почкам плохоПо словам Дарьи Садовской, есть симптомы, на которые люди могут годами не обращать внимания — просто они не такие заметные, как боль, и в целом не мешают жить. Но если быть внимательнее к себе, можно вовремя заподозрить неладное и обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.Специалист перечислила пять сигналов организма, которые могут говорить о нарушениях в работе почек. Некоторые из них могут оказаться здесь совсем ни при чем.1. ОтекиПочечные отеки могут появляться в разных частях тела, но чаще всего они случаются на лице и особенно на веках, из-за того что в этом месте очень тонкая кожа.По степени выраженности они тоже бывают разные. Как едва заметные — например, след от резинки после ношения носков на ногах, так и сильные — такие, что мешают нормально ходить. По мере прогрессирования проблем с почками отечный синдром будет нарастать.«Резкое появление сильно выраженных отеков характерно для дебюта многих почечных заболеваний. При этом стоит четко понимать, что отеки — неспецифический симптом для патологии почек. Даже в случае последней стадии почечной недостаточности необязательно бывают отеки. Кроме того, вместе с нарушениями работы почек отеки встречаются при множестве других не менее серьезных заболеваний. Чтобы выявить их истинную причину, требуется обследование», — добавляет Дарья Садовская.2. Расстройства ЖКТПри ухудшении работы почек в организме естественным образом будут накапливаться токсичные вещества, что в итоге приводит к потере аппетита, тошноте, рвоте и другим расстройствам пищеварения. Интоксикация может сопровождаться зудом кожи и слизистых.3. Повышение давленияВысокое артериальное давление — это не всегда про гипертонию и сосуды. Оно также может быть симптомом заболевания почек, особенно у молодых людей.«Гипертония сама по себе фактор риска почечной недостаточности. Следовательно, повышенное артериальное давление приводит к повреждению почек, а почечная дисфункция, в свою очередь, к ухудшению течения гипертонической болезни. В любом случае контроль кровяного давления обязателен», — уточняет нефролог.4. АнемияПочки непосредственно участвуют в работе нашей кроветворной системы. Именно в почках вырабатывается эритропоэтин — гормон, который обеспечивает нормальный уровень гемоглобина в крови.Уменьшение синтеза эритропоэтина в почках, если их работа нарушается, ведет к анемии, для которой характерны:слабость,быстрая утомляемость,бледность кожи,выпадение волос,ломкость ногтей.И хотя анемия тожене специфический симптом почечной недостаточности, иногда длительное снижение гемоглобина в крови — единственный признак нарушения работы почек. По словам специалиста, характерная черта, что это отклонение, напрямую связано с функцией почек, — неэффективность стандартной терапии при лечении анемии.5. Проблемы с мочеиспусканиемПри походе в туалет «по-маленькому» важно обращать внимание на консистенцию и цвет мочи. Если вы замечаете в ней пену, кровь, гной или другие примеси, как можно быстрее обратитесь к врачу и сдайте анализы.Уменьшение количества мочи и редкие походы в туалет тоже могут указывать на проблемы с почками.Какие анализы сдаватьОтклонения в работе почек можно выявить с помощью УЗИ органа, его желательно проходить раз в год. Также нарушения можно заподозрить по лабораторным анализам: общему анализу мочи, общему клиническому и биохимическому анализу крови.Нефролог объяснила, на какие показатели надо обращать внимание в первую очередь.Общий анализ мочиБелок. В норме потеря белка составляет 40-80 мг в сутки. Если же выделение белка превышает 150 мг в сутки, речь идет о так называемой протеинурии. Но не стоит сразу пугаться. Очень часто белок в большем количестве выделяется при других состояниях, не связанных с болезнями почек: при лихорадке, повышенной физнагрузке, стрессе, инфекциях, обезвоживании организма. В этих случаях появление белка в анализе мочи будет временным и в незначительном количестве. Для исключения ошибки анализ надо пересдать, а при повторном обнаружении повышенного уровня белка — сдать анализ на общий белок в суточной моче.Эритроциты. В норме у здорового человека в моче определяется не более 1 эритроцита на 10–12 полей зрения. Превышение этого количества вполне может считаться нормой, если бывает эпизодически — например, при интенсивной физической нагрузке. Когда эритроциты присутствуют в моче постоянно и их становится более трех в поле зрения, а также обнаруживаются компоненты гемоглобина, это состояние называют гематурия. В этом случае важно обнаружить причину и источник появления эритроцитов — связаны они именно с почками или нет. Помочь в этом сможет определение вида выделяемых эритроцитов, они могут быть измененными или неизмененными. Для исключения ложноположительного результата надо повторить общий анализ мочи, а в случае наличия эритроцитов — провести их микроскопию для уточнения вида.Анализ кровиКреатинин. Это остаточный продукт, который образуется в мышцах. Он входит в цикл, обеспечивающий наш организм энергией, и вырабатывается в организме в постоянном количестве. Почти весь креатинин выделяется почками, поэтому повышение его концентрации в крови — весьма точный показатель, что орган работает с нагрузкой. Но не стоит забывать, что креатинин напрямую зависит от общей массы тела человека, количества мышечной массы, пола, возраста, пищевых привычек (например, он ест много белковой пищи). Поэтому уровень креатинина часто колеблется от анализа к анализу, и при получении результата доктор должен учитывать много факторов, предшествующих его сдаче.Мочевина. Повышение мочевины в сыворотке крови также характерно для заболеваний почек. Мочевина участвует в белковом метаболизме, синтезируется в печени, фильтруется в почках, а затем ими же выводится. Повышение уровня мочевины характерно при разрушении белков и повреждении почек. Если человек употребляет много белковой пищи, мочевина будет повышаться. Также данный показатель имеет свойство расти при лихорадке, нарушении гормональной функции надпочечников и при других состояниях. Снижение же уровня мочевины в крови характерно при заболеваниях печени. Важно: только по уровню мочевины в крови нельзя судить о повреждении почек, этот показатель смотрят вместе с уровнем креатинина в сыворотке крови.

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