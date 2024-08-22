Врач рассказала об опасности зеленых помидоров

Зеленые недозревшие помидоры могут вызвать тошноту и судороги из-за содержания алкалоидов соланина и томатина, рассказала врач Екатерина Кашух. По ее словам, эти вещества опасны для человеческого организма.Соланин и томатин способны разрушать клеточные мембраны и мешать работе некоторых ферментов. Это приводит к повреждению клеток, воспалительным реакциям, ухудшению пищеварения. В больших количествах они могут воздействовать на нервную систему и вызывать целый ряд симптомов, вплоть до судорог и дыхательной недостаточности, — предупредила врач.Она добавила, что если после употребления зеленых помидоров человек чувствует себя хорошо, то ничего страшного не произойдет. А при появлении тошноты, рвоты или головной боли необходимо сразу же обратиться к врачу.При этом токсичные вещества в помидорах разрушаются при их созревании, даже если оно происходит не на грядке, а на подоконнике. Для этого необходимо от нескольких дней до двух недель, и овощи желательно оставить в светлом и теплом месте, подчеркнула Кашух. А именно зеленые томаты можно есть после термообработки или маринования, но небольшой риск отравления все же остается, поэтому помидорам лучше дозреть.В то же время ряд сортов томатов — зеленого цвета даже в дозревшем виде. Они даже более полезны, тем обычные красные, и содержат витамины A и C, йод, магний, кальций, железо и другие полезные минералы, подытожила эксперт.Ранее завкафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ доктор медицинских наук Алексей Березников рассказал, что основу здорового питания составляет простая пища: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи и крупы. По его словам, самые дорогие продукты из перечисленных — мясо и рыба, но даже их можно купить по доступной цене, чтобы сделать свой рацион полезным для здоровья.

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