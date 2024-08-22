Что делать, если заболел зуб, а врач недоступен: советы стоматолога

Она чаще всего застает врасплох: ночью, в выходные или в поездке. От нее нет сна и покоя, пропадает аппетит и хочется лезть на стену. Зубную боль считают одной из сильнейших и мучительных. Что делать, если врач далеко?Зубная боль может возникнуть неожиданно и буквально застать врасплох. Как разобраться в ее причинах и можно ли облегчить болевые ощущения в домашних условиях до визита к специалисту? На эти вопросы отвечает главный врач и соучредитель стоматологической клиники «Город улыбок» Виктория Шатаева.Почему болит зубКак показывает практика, если вы сами не врач-стоматолог, то разобраться с истинными причинами возникновения зубной боли вам будет сложно. Дело в том, что при наличии кариеса зуб может болеть от сладкого, реагировать на горячее, холодное и кислое, а может и не болеть вообще. И только когда в зубе образуется глубокая полость, в которой застревает пища, человек обращается к стоматологу и узнает о запущенной проблеме.Также острая боль, особенно возникающая в ночные часы, может быть связана с воспалением зубного нерва. Если вовремя не устранить инфекцию в канале, она может распространиться за его пределы и вызвать периодонтит. Симптомы этого серьезного заболевания включают в себя болезненные ощущения при надкусывании пищи, постоянные ноющие боли или образование свища на десне.При этом зубная боль может иррадиировать, то есть распространяться, по нервным волокнам из патологического очага в здоровую область — в соседние зубы, ухо, височную или подглазничную область. Поэтому для определения причины зубной боли и лечения важно своевременно обратиться к врачу-стоматологу. Не стоит проводить диагностику по Интернету или советоваться со знакомыми, у которых было подобное. Каждый случай уникален.Но бывает и так, что боль возникает поздно вечером, ночью или в праздничные дни, а дежурная стоматология далеко или вообще недоступна, человек находится в местности, где до ближайшего врача еще нужно добраться. В этой ситуации нужно тоже предпринять ряд мер, чтобы облегчить свое состояние.Что делать, если врач далекоЕсли боль застала вас в самый неподходящий момент (например, во время отпуска за границей), то можно принять любой обезболивающий препарат, который обычно вам помогает, и в любом случае искать возможность обратиться к стоматологу. Поэтому при оформлении путевки не будет лишним заранее узнать у вашего турагента, включены ли стоматологические услуги в стоимость вашей страховки.Говоря о народных средствах для облегчения зубной боли, стоит отметить, что к ним прибегать не рекомендуется, поскольку это может привести к нежелательным последствиям и усугублению проблемы. Например, полоскание рта алкогольными напитками, такими как коньяк, может вызвать ожог слизистой оболочки полости рта, а прикладывание разрезанного зубчика чеснока на руку в области пульса под повязку в лучшем случае просто не подействует, в худшем — будет ожог кожи.Терпеть зубную боль можно, но в таком случае человек может столкнуться с рядом неприятных и даже опасных последствий. Для справки: примерно треть населения нашей страны ежедневно испытывает зубную боль и не торопится на прием к специалисту.Как мы уже говорили, болевые ощущения могут быть разными. Например, при кариесе зуб может болеть при попадании пищи, но тогда дискомфорт проходит после ее удаления из полости и носит кратковременный характер.Любая зубная боль — это сигнал ваших зубов о том, что с ними что-то не так, поэтому лучше не медлить и сразу обратиться к врачу. Ведь гораздо проще и дешевле вылечить небольшую проблему за один визит, чем затягивать с лечением и столкнуться с осложнениями.Главное — профилактикаДля того чтобы избежать возникновения подобных ситуаций во время отпуска, рекомендуется проходить профилактические осмотры у стоматолога каждые шесть месяцев. Так вы сможете контролировать состояние своих зубов, наслаждаться отдыхом без беспокойства о здоровье полости рта и сохранить свою улыбку на долгие годы. Будьте здоровы!

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