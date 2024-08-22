Врач Продеус: при усиленном выпадении волос следует проверить щитовидную железу

Иммунолог Андрей Продеус: состояние волос в большой степени зависит от работы щитовидной железы.Врач Продеус посоветовал россиянам, заметившим у себя усиленное выпадение волос, проверять щитовидную железу. Медик отметил, что ухудшение состояния шевелюры может объясняться недостаточной активностью железы, пониженной выработкой ее гормонов. Подобное изменение в работе щитовидки часто обуславливается гипотиреозом.«Щитовидная железа – это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос; плохо работает — нет роста волос, нарушается их питание», - объяснил Андрей Продеус.Самый простой способ выявить гипотиреоз. Обнаружить проблему помогает анализ крови на гормоны щитовидной железы.Внешние признаки гипотиреозаПовышенная усталость, вялость, слабость, сильная сонливость днем;Депрессивные состояния;Быстрый набор веса;Боль, судороги или ломота в мышцах без физических нагрузок накануне;Зябкость, озноб даже в условиях тепла;Пониженная температура тела;Повышенная сухость кожи;Отечное лицо.Если гипотиреоз не лечить, это может привести к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

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