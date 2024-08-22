Врач Продеус: при усиленном выпадении волос следует проверить щитовидную железу
Врач Продеус посоветовал россиянам, заметившим у себя усиленное выпадение волос, проверять щитовидную железу. Медик отметил, что ухудшение состояния шевелюры может объясняться недостаточной активностью железы, пониженной выработкой ее гормонов. Подобное изменение в работе щитовидки часто обуславливается гипотиреозом.
«Щитовидная железа – это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос; плохо работает — нет роста волос, нарушается их питание», - объяснил Андрей Продеус.
Самый простой способ выявить гипотиреоз. Обнаружить проблему помогает анализ крови на гормоны щитовидной железы.
Внешние признаки гипотиреоза
Повышенная усталость, вялость, слабость, сильная сонливость днем;
Депрессивные состояния;
Быстрый набор веса;
Боль, судороги или ломота в мышцах без физических нагрузок накануне;
Зябкость, озноб даже в условиях тепла;
Пониженная температура тела;
Повышенная сухость кожи;
Отечное лицо.
Если гипотиреоз не лечить, это может привести к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.
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