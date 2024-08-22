«С приподнятой головой»: врач Мастеркова рассказала о позах для сна при проблемах с сердцем

Врач-кардиолог Анна Мастеркова: недостаточный и некачественный сон может вредить состоянию сердца.

Кардиолог Мастеркова сообщила:

«Для правильной работы внутренних органов важен не только период бодрствования человека, но и правильное положение во время сна».

Врач рассказала о разных позах для сна.

Поза на спине. Медик отметила, что сон на спине является самым физиологичным положением – сердце и легкие человека в этой позе не испытывают сдавливания, способного нарушать кровоток. Таким образом они получают достаточно кислорода и питательных веществ.

Но сон на спине противопоказан, если человек храпит или страдает ночным апноэ.

Поза на боку. По словам Мастерковой, в таком положении предпочтительнее спать тем, кто часто храпит.

«Мнение, что во время сна на левом боку страдает сердечная мышца, ошибочно. Выбор стороны зависит исключительно от индивидуального комфорта человека», - сказала врач в комментарии порталу «Доктор Питер».

Поза с приподнятым изголовьем. Кардиолог обратила внимание на то, что сон в таком положении тела показан при сердечной недостаточности, проблемах с дыханием, гастроэзофагеальном рефлюксе.

Плюсы сна с приподнятой головой:

Кровь лучше поступает к сердцу и легким;
Уменьшается вероятность храпа;
Снижается выброс желудочной кислоты в пищевод.

В то ж время, уточнила кардиолог, нужно избегать сна в положении полусидя, если для этого нет специальных показаний и рекомендаций. В подобной позе возникает риск застоя лимфы и нарушения кровообращения в ногах.

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