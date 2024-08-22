«С приподнятой головой»: врач Мастеркова рассказала о позах для сна при проблемах с сердцем
Кардиолог Мастеркова сообщила:
«Для правильной работы внутренних органов важен не только период бодрствования человека, но и правильное положение во время сна».
Врач рассказала о разных позах для сна.
Поза на спине. Медик отметила, что сон на спине является самым физиологичным положением – сердце и легкие человека в этой позе не испытывают сдавливания, способного нарушать кровоток. Таким образом они получают достаточно кислорода и питательных веществ.
Но сон на спине противопоказан, если человек храпит или страдает ночным апноэ.
Поза на боку. По словам Мастерковой, в таком положении предпочтительнее спать тем, кто часто храпит.
«Мнение, что во время сна на левом боку страдает сердечная мышца, ошибочно. Выбор стороны зависит исключительно от индивидуального комфорта человека», - сказала врач в комментарии порталу «Доктор Питер».
Поза с приподнятым изголовьем. Кардиолог обратила внимание на то, что сон в таком положении тела показан при сердечной недостаточности, проблемах с дыханием, гастроэзофагеальном рефлюксе.
Плюсы сна с приподнятой головой:
Кровь лучше поступает к сердцу и легким;
Уменьшается вероятность храпа;
Снижается выброс желудочной кислоты в пищевод.
В то ж время, уточнила кардиолог, нужно избегать сна в положении полусидя, если для этого нет специальных показаний и рекомендаций. В подобной позе возникает риск застоя лимфы и нарушения кровообращения в ногах.
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