Офтальмолог Аскерова: не все пятна на глазных яблоках опасны

Не всегда появление пятен на глазных яблоках говорит о каком-либо заболевании. Некоторые из них являются просто пигментными пятнами, рассказала врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова Общественной Службе Новостей.Подобные пятна являются скоплением пигмента меланоцита.«Пигментные пятна бывают не только на коже, но и на глазном яблоке, они называются пигментными невусами. Они безобидны, как и любая родинка, которая не растет и не меняется», — рассказала врач.Обычно такие пятна имеют разную форму, а по цвету они коричневые или черные. Если никакого дискомфорта человек не чувствует, то можно не паниковать — на зрение они не влияют, подчеркнула Аскерова.Людям с пигментными пятнами на глазных яблоках достаточно раз в год обследоваться у окулиста — врач должен наблюдать за изменениями в динамике.Напомним, врачи также предупреждают, что яркие вспышки и плавающие объекты в поле зрения могут быть признаками пигментного ретинита. Это заболевание может привести к необратимой слепоте. На пигментный ретинит могут указывать также ухудшение зрения в темноте, уменьшение полей зрения, нарушение восприятия цвета.Ранее врач рассказал, как плохое качество сна связано с отслойкой сетчатки глаза.

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