«От анемии не спасает»: диетолог Чехонина назвала мифы о пользе гречки

То, что гречка дает организму много железа и спасает от развития железодефицитной анемии – это миф, говорит диетолог Юлия Чехонина.Диетолог Чехонина сообщила: хотя гречка и относится к полезным для здоровья продуктам, некоторые её свойства интерпретируются преувеличенно, и некоторые утверждения об эффектах крупы скорее миф, чем правда. В частности, к таким мифам относится «теория» о том, что что греча повышает уровень железа в крови и спасает от анемии.Чехонина обратила внимание, что гречка действительно насыщена компонентами железа, однако оно практически не усваивается из растительных источников. Употребление гречки не поможет решить проблему нехватки железа, подчеркнула эксперт.Также диетолог скептически оценила утверждение о пользе гречки как натурального средства, способного вылечивать диабет.«Еще один распространенный миф: гречка якобы способна вылечивать диабет. Конечно, это преувеличение», - констатировала Чехонина в разговоре с «Доктор Питер».В то же время диетолог уточнила, что в составе гречки присутствует вещество D-хиро-инозитол, повышающее чувствительность клеток к инсулину. Благодаря данному эффекту может уменьшаться вероятность развития сахарного диабета.

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