Природные жиросжигатели

Современный малоподвижный образ жизни с постоянными стрессами и системой быстрого питания привел к тому, что более двух миллиардов людей во всем мире страдают от ожирения или излишнего веса. Естественно, что большинство из них ищет способы сжечь избыток жира и похудеть. Какие вещества могут в этом помочь?Никакие таблетки для похудения не дадут «волшебный» эффект. Самой лучшей стратегией сброса веса по-прежнему является здоровый образ жизни, включающий в себя правильное питание + адекватные физические нагрузки. Но существуют натуральные добавки, которые способны усилить эффект от диет и тренировок, помогая сжигать дополнительное количество калорий.Сжигатели жираПриродные жиросжигателикофеин – стимулирует нервную систему, повышает обменные процессы в организме, увеличивая вещества, которые извлекают липиды из жировой ткани и заставляют их превращаться в энергию;капсаицин – содержится в перце чили. Вызывает жар, усиливает метаболизм, подавляет аппетит, дает ощущение сытости, увеличивает расход энергии;карнитин – способствует транспортировке жиров в ткани, где они подвергаются окислению и переходу в энергию;хром – усиливает работу инсулина, увеличивает мышечную массу и способствует потери жировой ткани;CLA – насыщенная кислота омега-3, которую организм получает с продуктами. Она повышает резистентность организма к инсулину и нормализует баланс мышечной и жировой ткани;камбоджийская гарциния – содержит гидроксилимонную кислоту (ГКА), которая блокирует превращение глюкозы в жир. Усиливает выработку серотонина, подавляет аппетит;зеленый чай и его экстракт – способствует окислению жиров и ускорению метаболизма;гуаровая камедь – пищевые волокна, повышают ощущение сытости, помогают контролировать аппетит, улучшают пищеварение;белковое питание – помогает нарастить и поддерживать мышечную ткань, увеличивает обмен веществ.Как принимают жиросжигатели?Прием натуральных сжигателей жира зависит от вашего образа жизни. Если основной физической нагрузкой для вас являются прогулки на свежем воздухе, то стимуляторы жира следует принимать по утрам, чтобы увеличить обмен веществ в начале дня. Если вы предпочитаете тренировки, то жиросжигатели нужно принять за полчаса до начала занятий. Это повысит выносливость и усилит эффект. Но добавки лучше не употреблять перед сном, так как они могут помешать уснуть.

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