Эксперты объяснили, почему сливочное масло нужно заменить на растительное

Новое исследование с участием экспертов Немецкого института исследований в области питания изучило, как замена насыщенных жиров ненасыщенными влияет на здоровьеВ ходе исследования первая группа участников следовала диете с насыщенными животными жирами, а вторая — придерживалась рациона, богатого ненасыщенными растительными жирами. У добровольцев из второй группы наблюдался высокий мультилипидный показатель, свидетельствующий о здоровом липидном профиле крови.По словам учёных, их работа свидетельствует о том, что замена насыщенных животных жиров, содержащихся, например, в сливочном масле, ненасыщенными растительными жирами (например, в оливковом масле) улучшает жировой состав в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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