Тяжесть в ногах: Что делать

КРОВООБРАЩЕНИЕ нашего организма устроено таким образом, что для нормального кровоснабжения НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ кровь должна преодолевать силу гравитации. Когда силы ее движения становится недостаточно, то у человека появляется ощущение тяжести в ногах.Кровообращение нашего организма устроено таким образом, что для нормального кровоснабжения нижних конечностей кровь должна преодолевать силу гравитации. Когда силы ее движения становится недостаточно, то у человека появляется ощущение тяжести в ногах. Самыми частыми причинам таких нарушений кровообращения становятся отеки или застой крови. Для их устранения должны приниматься безотлагательные меры, т. к. в дальнейшем для лечения патологий, которые могут вызвать такие симптомы, понадобится проведение хирургической операции.Как избавиться от тяжести в ногахОсновные причины тяжести в ногахКакие симптомы могут стать поводом для вызова «Скорой помощи»?Как выяснить причину тяжести в ногах?ЛечениеОсновные причины тяжести в ногахАдинамия или длительные статистические нагрузки;период смены времени года;ожирение;пол;патологии сердечно-сосудистой системы;лимфостаз;патологии позвоночника;плоскостопие;патологии суставов ног;патологии почек;сахарный диабет;прием некоторых лекарственных препаратов;период беременности.В некоторых случаях тяжесть в ногах может вызваться двумя или несколькими причинами.Далее мы рассмотрим причины развития застоя крови и отеков в ногах более подробно.Адинамия или длительные статистические нагрузкиСильные и статичные сокращения мускулатуры ног и ее постоянное напряжение наблюдаются у лиц, чья профессия связана с длительным нахождением в вертикальном положении (спортсмены, грузчики, хирурги, учителя, парикмахеры, работники торговли и др.);редкие и слабые сокращения мускулатуры ног наблюдаются при малоподвижном образе жизни или у людей, чья профессия связана с длительным сидячим положением (тяжелобольные, операторы компьютерного набора, офисные работники, водители и др.).Обе эти причины приводят к нарушению венозного оттока из нижних конечностей и провоцируют венозную недостаточность, которая может усугубляться развитием варикозной болезни, тромбофлебитов и тромбозов.Смена времени годаТемпература воздуха способна влиять на обмен жидкости в тканях организма. Во время жары кровообращение в нижних конечностях нарушается, и у человека могут появляться отеки.ОжирениеПри излишнем весе нижним конечностям постоянно приходится удерживать его. Это приводит к увеличению напряжения мышц и вызывает увеличение объема не только циркулирующей крови, но и общего количества межтканевой жидкости. Все эти факторы вызывают сдавление вен и нарушают венозный отток.ПолГормональный фон женщины подвержен более частым колебаниям, чем мужской. Это вызывается такими физиологичными состояниями:нарушения и физиологические колебания уровня гормонов на протяжении менструального цикла;беременность;прием гормональных контрацептивов;роды;наступление менопаузы.Влияние пола на более частые нарушения кровообращения в нижних конечностях вызывается и пристрастием женщин к обуви на высоких каблуках, которая нарушает физиологичное расположение мышц и вызывает их перезагрузку.Патологии сердечно-сосудистой системыИменно сердце является «основным насосом», перекачивающим всю кровь, и при некоторых его заболеваниях нормальное кровообращение становится невозможным, т. к. нарушения в структуре сердечной мышцы лишают его этой способности. К таким патологиям относят:кардиомиопатии;перикардит;хроническую сердечную недостаточность.Тяжесть в ногах присуща и многим заболеваниям сосудов ног:атеросклероз;эндартериит;варикоз;тромбофлебит.Эти патологии приводят к нарушению нормальной циркуляции крови в нижних конечностях и их отечности.ЛимфостазЛимфостаз может быть следствием врожденной патологии лимфатической системы или приобретенных заболеваний (травмы, ожога, рожистого воспаления, постхирургических осложнений). Отек ног вызывается нарушением оттока лимфы из нижних конечностей и сопровождается застоем венозной крови в венах ног.Патологии позвоночникаНекоторые заболевания позвоночного столба сопровождаются появлением болей или тяжести в ногах. Остеохондроз поясничного отдела часто становится причиной развития ишиаса (воспаления седалищного нерва). Помимо тяжести в ногах, у больного появляются ощущение «ватных ног», онемение и жжение в нижних конечностях.ПлоскостопиеНарушение физиологичного свода стопы приводит к нарушению осанки и появлению повышенной утомляемости при ходьбе. В таких случаях больной ощущает «свинцовую» тяжесть в ногах, а к концу рабочего дня могут появляться отеки и судороги ног.Поражения суставовКоленный бурсит, подагра, остеоартрит и ревматоидный артрит: эти заболевания сопровождаются воспалением структур суставов ног. Этот патологический процесс всегда приводит к появлению отеков, болей и ощущениям тяжести в ногах.Патологии почекОстрая и хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром: эти патологии почек, которые могут провоцироваться многими другими заболеваниями, приводят к задержке вывода жидкости из организма и развитию отеков, которые могут локализироваться по всему телу, в т. ч. и в нижних конечностях.Сахарный диабетОдним из симптомов сахарного диабета, сопровождающегося повышением уровня глюкозы и поражением сосудов, может быть ощущение тяжести в ногах. Оно может дополняться болями, судорогами и слабостью. Впоследствии у больного может развиваться «диабетическая стопа». При таком состоянии может ставиться вопрос о вынужденной ампутации пораженной части конечности.Прием некоторых лекарственных препаратовНекоторые медикаментозные средства оказывают такой побочный эффект, как повышенное скопление жидкости в мягких тканях нижних конечностей. Это приводит к нарушению их чувствительности и ощущению тяжести в ногах.Подобные побочные эффекты развиваются при длительном приеме следующих препаратов:гипотензивные средства;сахароснижающие препараты;гормональные препараты;нестероидные противовоспалительные средства.Период беременностиВо время вынашивания плода в организме женщин наступают такие изменения:увеличивается объем циркулирующей крови (примерно на 0,5 литра);беременная матка постоянно растет и начинает сдавливать вены малого таза, которые транспортируют кровь к сердцу;повышается уровень прогестерона, который повышает проницаемость венозных стенок.Все эти физиологические изменения способствуют появлению отеков и тяжести в ногах почти у половины беременных.Какие симптомы могут стать поводом для вызова «Скорой помощи»?Поводом для вызова «Скорой помощи» могут стать следующие симптомы, которые сопутствуют отеку и тяжести в ногах:затрудненность дыхания;боли в области груди, которые длятся более 10 минут;головокружение;спутанность сознания;обморок.Также поводом для немедленного обращения к доктору могут стать недавние травмы, которые вызвали отек нижней конечности.Как выяснить причину тяжести в ногах?Для выяснения причины появления тяжести в ногах, от которой будет зависеть дальнейшее лечение проблемы, необходимо пройти ряд диагностических исследований. Их комплекс будет зависеть от характера жалоб, сопутствующих заболеваний, профессиональной деятельности и наследственной предрасположенности больного к тем или иным патологиям.Чаще всего в диагностическую схему обследования больного с жалобами на тяжесть в ногах включают такие методики исследований:УЗИ вен и артерий нижних конечностей;ангиосканирование;УЗИ органов малого таза;консультация эндокринолога;анализы крови на сахар, гормоны и факторы ревматизма;анализы мочи;УЗИ почек;ЭКГ;допплеровское Эхо-КГ.ЛечениеТактика терапии тяжести в ногах будет зависеть от данных диагностических исследований. Она состоит из методик лечения основного заболевания, приведшего к развитию отеков и венозной недостаточности, и дополнительных способов устранения неприятных ощущений в области ног при помощи использования препаратов венотоников.Выбор средств для поддержания тонуса венозных стенок зависит от данных об их состоянии и сопутствующих патологий, которые были выявлены у больного. Препараты для приема внутрь, их дозирование и длительность применения должны подбираться только врачом.Выбор тонизирующих вены средств для наружного применения может выполняться больным. Для этого могут использоваться такие препараты:гель Троксевазин;бальзам-венотоник Шунгит;крем Венитан H;гель Венорутон;мазь или гель Гепатромбин.Их нанесение на кожу должно выполняться согласно инструкции, прилагаемой к препарату. Перед сном такие наружные средства лучше использовать после принятия ножных ванночек, способствующих расслаблению мышц ног.Помимо препаратов-венотоников, больные, испытывающие тяжесть в ногах, могут предпринять меры, которые способствуют нормализации кровообращения и лимфотока в нижних конечностях. Для этого применяются такие приемы:Принять горизонтальное положение и приподнять ноги таким образом, чтобы они находились на 15-20 см выше уровня сердца. После 10-15 минут пребывания в такой позе можно почувствовать облегчение.Не носить одежду и белье, которые препятствуют нормальному поступлению крови в нижнюю часть тела (например, узкие брюки, тугие ремни, утягивающие область живота корсеты и пр.).Отказаться от ношения неудобной обуви (узкой или на каблуках).Избавиться от лишнего веса, создающего дополнительную нагрузку на ноги.Носить компрессионные гольфы или колготы, если работа или образ жизни связаны с длительным пребыванием на ногах или сидячим положением.Перед принятием душа провести мягкий массаж голеней. После гигиенических процедур ополоснуть ноги холодной водой и использовать следующий массажный прием: протереть ноги полотенцем мягкими вытирающими движениями по направлению от стоп к бедрам.Во время беременности соблюдать все вышеперечисленные рекомендации.Эти методы не только избавят от неприятных ощущений, но и станут отличной мерой профилактики развития венозной недостаточности и варикозной болезни.Больным, испытывающим тяжесть в ногах, можно проводить сеансы лечебной физкультуры, которая способствует устранению застоя крови и расслаблению мускулатуры нижних конечностей. Для этого может выполняться такой комплекс упражнений:Встать на ступеньку или небольшое возвышение и перенести основной вес тела на переднюю часть стопы. Спина должна быть выпрямленной, а мышцы ног не должны быть напряженными. Удерживая равновесие, откачнуться назад и в течение 10 секунд вернуться в исходное положение. Повторить 3 раза и, при необходимости, делать перерывы на отдых. Для подстраховки выполнять упражнение возле стены, за которую можно будет ухватиться при утрате равновесия.Сесть на стул и широко развести ноги. Опираясь на пятку и не отрывая ее от пола, начать плавно сжимать и разжимать пальцы ног, совершая волнообразные движения. Количество таких движений подбирается индивидуально таким образом, чтобы чувствовалась приятная усталость.Бросить на пол крупную монетку и попытаться поднять ее при помощи пальцев ног. По мере совершенствования в этом упражнении необходимо использовать более мелкие монеты.Все вышеописанные меры могут применяться при любых заболеваний, приведших к появлению тяжести в ногах, но они лишь предупредят развитие венозной недостаточности. Основным способом для устранения этого неприятного симптома может стать только полноценное лечение той патологии, которая вызывала нарушение нормального кровообращения в ногах. Помните об этом и не откладывайте визит к врачу!опубликовано econet

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