Терапевт перечислил главные причины прыщей на подбородке
"Нарушаются обменные процессы, что приводит к высыпаниям на коже", — пояснил Ионов.
Также акне может стать последствием перестройки эндокринной системы. Как объяснил эксперт, нарушается жировой обмен, образуются пробки в протоках жировых желез, а когда половое созревание завершается, акне обычно проходят. Ионов добавил, что у подростка могут остаться рубцовые изменения, если акне поразили глубокие отделы подкожно-жировой клетчатки.
Также терапевт рассказал о третьей причине прыщей. Ей оказалось наличие патогенов на коже, например, грибковой патологии.
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