Опубликованы факторы риска развития рака желудка

Статья подчёркивает важность контроля над потреблением переработанного мяса и соли для снижения риска развития рака желудка.Частое употребление переработанного мяса, такого как сосиски, бекон, ветчина, а также вяленого, ферментированного и копченого мяса, связано с повышением вероятности рака желудка. Эти продукты содержат канцерогены, которые могут вызвать мутации в клетках желудка. Поэтому их следует потреблять лишь изредка и в умеренных количествах.Чрезмерное потребление соли, превышающее 5 граммов в сутки (примерно чайная ложка без горки), также может негативно повлиять на здоровье. Избыток соли повреждает слизистую оболочку желудка, стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает действие других канцерогенов, что увеличивает риск развития рака желудка.Курение представляет собой еще один фактор риска. Люди, выкуривающие более 15 сигарет в день, в три раза более подвержены риску перфорации язвы желудка. Мужчины, как правило, более уязвимы к вредному воздействию сигарет на желудок.Алкоголь также наносит вред слизистой оболочке желудка, увеличивая секрецию соляной кислоты. Исследования показывают, что при потреблении более 420 граммов алкоголя в неделю риск развития язвы с кровотечением увеличивается в четыре раза.Эти данные подчеркивают необходимость осторожного подхода к потреблению определенных продуктов и привычек, чтобы снизить риск развития серьезных заболеваний желудка.

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