Ученые назвали простые способы предотвращения деменции

Ученые доказали, что для предотвращения деменции необходимо получать удовольствие от жизни.По данным исследователей, для предотвращения развития опасного заболевания достаточно жить по законам физиологии. Следует вести активный и насыщенный образ жизни, правильно питаться и следить за сигналами тела. Кроме того, благоприятно сказывается на здоровье получение новых знаний и удовольствия.Согласно проведенному исследованию, у пациентов, которым вводили инъекции дофамина, значительно вырос уровень фермента, отвечающего за разрушение патогенного белка бета-амилоида. Через несколько недель после эксперимента у пациентов наблюдалось улучшение памяти и общего состояния, пишет Riken.Доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала худшие завтраки, приводящие к раку и деменции. По ее словам, регулярное употребление яичницы с беконом и колбасой повышает вероятность развития опасных заболеваний.В мире распространен миф о том, что завтрак является главным приемом пищи за день и пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Но специалисты уверяют: завтракать нужно тогда, когда этого требует организм — вплоть до обеда. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.

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