«Употреблять достаточно воды»: врач Масгутов назвал простые средства для разжижения крови

Врач Руслан Масгутов: адекватное разжижение крови предотвращает образование тромбов.Густая кровь повышает вероятность развития тромбоза – одного из факторов сердечно-сосудистых катастроф. Врач Масгутов назвал простые средства для разжижения крови – первой в их списке идет чистая питьевая вода.«Справиться с густой кровью помогает обычная вода. Первое, что нужно делать – это употреблять достаточное количество жидкости. Вода отлично нормализует кровообращение и способствует попаданию питательных веществ к органам», - приводит слова специалиста Techno Dzen.Масгутов добавил, что свойствами антикоагулянтов обладают имбирь и чеснок. Имбирь содержит вещество гингерол, которое при попадании в кровь соединяется с кислотами и препятствует слипанию тромбоцитов. Что касается чеснока, то регулярное употребление одного-двух зубчиков пряного овоща ведет к существенному уменьшению вероятности образования тромбов. Именно из-за своей способности разжижать кровь чеснок обычно объявляется противопоказанным, если пациент уже принимает лекарственные препараты – антикоагулянты.

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