Диетолог рассказала, кому противопоказано есть дыню
"В дыне очень много сахара, поэтому ее не стоит есть диабетикам, а также людям с лишним весом. Не рекомендуется есть дыню людям с заболеваниями ЖКТ: всевозможные колиты, дивертикулиты, энтероколиты, болезнь Крона. При таких заболеваниях у пациентов своя диета", — отметила Соломатина.
Диетолог добавила, что из-за большого количества сахара за раз лучше всего съесть пару ломтиков дыни. Что касается арбуза, то из-за достаточного количества воды сразу можно съесть до 500 граммов, заключила врач.
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