Если возникают изменения стула: диетолог Павлюк объяснила, кому показан отказ от молока
Многие знают, что при непереносимости лактозы – присутствующего в молоке сахара – от его употребления нужно отказываться. Диетолог Павлюк объяснила, кому действительно показан отказ от молока.
Медик отметила, что непереносимость лактозы может развиваться с возрастом у людей, которые в более молодые годы нормально переносили молоко. Это связано с уменьшением в организме выработки лактазы – фермента, который перерабатывает лактозу. О том, что организм перестал нормально воспринимать молоко, «говорят» изменения стула.
«При непереносимости лактозы у взрослых могут наблюдаться газообразование и пенистый стул», - уточнила Павлюк.
Врач обратила внимание на то, что многим людям с непереносимостью лактозы не следует полностью отказываться от молочных продуктов – их употребление следует лишь ограничивать.
«При легкой и умеренной непереносимости пациенты могут употреблять небольшое количество молока, например, 50-100 миллилитров в день. Также можно использовать кисломолочные продукты и безлактозные», - порекомендовала диетолог.
Специалист предупредила, что при тотальном отказе от всего молочного может возникать нехватка кальция, с которой ассоциируются проблемы с суставами, зубами и давлением.
Однако если после употребления молока возникает профузный (непрекращающийся) понос, этот продукт становится запрещенным. При столь тяжелой непереносимости лактозы нужно обратиться к врачу, обратила внимание эксперт.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий