Голодание по Импульсу

Голодание – это добровольный отказ от пищи, а иногда и воды, на день и более с целью очищения души и тела. Это эффективный, доступный и научно обоснованный способ очистки и оздоровления организма.Все практические рекомендации, которые я даю – итог глубокого осмысления древних трактатов и современных научных трудов, а главное — личный опыт. Это и длительное голодание, и посты, и множество чудесных случаев исцеления, которые происходили с людьми, практикующими голодание по «Исцеляющему Импульсу™».ГолтисГолодание: какое бывает, зачем это вам нужно и личный опытЗачем нужно голоданиеПравила безопасностиЧто нужно знать о голодании: в поисках сутиВиды голодания«Сухое» голодание без соприкосновения с водойВаш первый опыт голоданияОпыт Голтиса: 14 дней без воды и 54 дня без едыГолтис, командор команды EQUITES:«Нас часто спрашивают: «А как вы выживаете в Африке, в экстремальных ситуациях? Что вы едите в джунглях или пустыне? Жуков, пауков, змей, личинок?»У нас простой ответ. Наша пища – это фрукты, ягоды, съедобные коренья. Если такой еды мы не находим, то просто не едим. Мы можем не есть очень долго! Те, кто в своем опыте голодания выходят на 3 дня насухо или неделю на воде, осознают, что человек может активно жить без пищи и 5, и 7, и 10 дней, и две недели. Даже без воды можно обойтись неделю-другую. Я и мои друзья проверили это на личном опыте. И не нужно думать, что я как-то лучше других подготовлен к голоданию.Любой человек, с точки зрения физиологии, может голодать неделями. Слабое звено – это психика и ум, отсутствие знаний, что это возможно, и отсутствие веры. Когда человек развеивает в себе миф, что на 4-й день без воды нужно умереть, он открывает новые горизонты. У него больше нет страха, что закончится еда или вода. Он свободен в своих путешествиях или во время экстремальных испытаний.Представьте, человека завалило во время землетрясения, или он оказался вдали от людей. Если он уверен, что на 4-й день без воды умрет – он умрет. Если боится, что на 3-4 день без еды упадет без сил – так и будет. Но, зная правду о голодании, поверив, что это может каждый, причем с пользой для здоровья – эти испытания будут ему по силам».Зачем нужно голоданиеГолодание – это кратчайший путь к восстановлению здоровья, омоложению тела и очищению души.ГолтисСуть голодания – очищение организма от токсинов, шлаков, пораженных болезнями тканей, а также перестройка метаболизма в соответствии с базовыми, естественными программами. То есть, отказ от приобретенных в процессе болезней и неправильного образа жизни порочных, компенсаторных схем функционирования различных органов и систем, в первую очередь пищеварительной, лимфатической, кроветворной, эндокринной и иммунной. Правильное голодание – это чудесная перезагрузка организма, время генеральной уборки и профилактической настройки.Мгновенный эффект после голодания – тяга к простой и полезной пище, возвращение ярких вкусовых ощущений, обновление чувств, а главное, открывается сердце: появляется желание познавать мир, пробуждается внутренняя радость, которую люди не испытывали даже в молодости. Часто происходит исцеление от различных заболеваний. Стабильный оздоровительный эффект, вплоть до исчезновения «неизлечимых» хронических заболеваний, наблюдается спустя полгода-год регулярного голодания и правильного питания.Чтобы описать процессы, происходящие в теле во время голодания, не хватит и книги. Эта статья – ознакомительная. Поэтому мы лишь еще раз сделаем акцент: цель голодания – очищение и оздоровление организма. И в этом качестве у целебного голодания конкурентов нет. Опыт сотен известных исследователей, ученых и авторов книг, в том числе личный опыт Голтиса свидетельствуют: с помощью голодания люди сознательно вылечивались от смертельных заболеваний. Вылечивались после того, как врачи опускали руки и отпускали их умирать домой, обещая несколько недель или месяцев жизни.Правила безопасностиГолодание прекрасно, если у тебя созидательная мотивация. Нельзя голодать ради того, чтобы тебе похлопали в ладоши, чтобы поставить рекорд. Люди, которые голодают из мотива «А выдержу ли я? Вот сосед 12 дней голодал, а я хочу 19…» — попадают во власть разрушительной мотивации и навлекают на себя негативные последствия.ГолтисНепременное условие голодания – осознание целей отказа от пищи, оптимизм и открытое сердце. Потеря спокойствия, страх смерти, нарушение физических функций организма могут превратить лечебное голодание в голодовку и разрушить здоровье.Единственная правильная мотивация – очищение тела и души. Это нужно четко осознавать.Голодание требует правильной подготовки: входа и выхода. К примеру, и до, и после трехдневного голодания (на воде), рекомендовано по три дня соблюдать определенный режим питания (об этом ниже).Многие люди, начитавшись книг по голоданию, начинают относиться к процессу без должной осторожности. Помните, любое голодание – очень серьезный инструмент по очищению тела и души. Допустив ошибку, человек может подорвать здоровье, особенно если впускает в себя страх. Поэтому не рекомендую голодать свыше 7 дней на воде без наблюдения специалиста по голоданию или врачей. Другой случай, если Вы остались без пищи вынуждено, к примеру, потерялись в горах или лесу.Как специалист по выживанию могу с уверенностью сказать, что любой неподготовленный человек может сохранить жизнь, возможность передвигаться и выполнять несложную работу, даже после двух недель без еды. Просто нужно положиться на волю Творца и воспринимать вынужденное голодание как временное испытание. Нужно благодарить за такую возможность, молиться, видеть в произошедшем урок свыше, который тебе по силам.ГолтисЧто нужно знать о голодании: в поисках сутиВ этой главе мы постарались кратко дать тот минимум информации, которым необходимо владеть для успешного целебного голодания. Если вы не читали книг по этой теме — настоятельно рекомендуем внимательно изучить этот раздел. Если читали – просто просмотрите. Наверняка, Вы найдете много полезной и интересной информации.Откуда берется энергия во время голоданияОтказ от приема пищи (и воды) запускает сложнейшую перестройку всех процессов в организме. Рассмотрим, для примера, что происходит с энергетикой тела. Откуда берется энергия для жизнедеятельности?Когда прекращается поступление питательных веществ через желудочно-кишечный тракт, организм переходит на питание из внутренних (накопленных) запасов.На первом этапе энергия добывается из глюкозы, запасенной в печени и мышцах. С таким голоданием сталкивался каждый человек. Для этого достаточно полдня не поесть или тренироваться на пределе сил. Никаких изменений в теле, кроме нарастающего чувства голода, на этом этапе не происходит.Когда все запасы глюкозы использованы, а пища не поступает, запускается новая схема получения энергии (эндогенное питание): организм начинает извлекать питательные вещества и энергию из больных и пораженных клеток. Именно эта, вторая, стадия наиболее важна в голодании и позволяет избавиться от шлаков, больных клеток, паразитов, вредоносных бактерий и вирусов.Во время второй стадии на мокром голодании может наблюдаться слабость, сонливость, головная боль, боли в суставах и органах, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение; на сухом — жар в теле. В зависимости от состояния здоровья и вида голодания, эта стадия может длиться от трех до тридцати и более дней. Вот так надолго может хватить организму энергии из продуктов распада обмена веществ и накопленных токсинов и ядов.В это же время тело начинает очищаться от накопленных, за долгие годы, шлаков и токсинов, которые, как токсичные отходы, хранились в соединительных тканях организма, на стенках кишечника, в жировых отложениях.Третий этап наступает, когда все ненужное и балластное в теле уже «сожжено». И организму приходится получать энергию за счет поедания здоровых клеток в тех системах организма, которые мало влияют на выживание в целом. На этой стадии начинает уменьшаться мышечная масса, например. Доводить до этого этапа не рекомендуем!Последняя стадия – губительная. В этом случае «в топку» начинают бросаться жизненно важные ткани и органы. В итоге человек погибает. Исключение наблюдается среди высокодуховных людей, которым пища становится просто не нужна.Голодание состоит из трех этапов: вход—голодание—выход.Вход в голодание – постепенный отказ от тяжелой, трудноусвояемой и откровенно вредной пищи (консервов, макарон, жареной картошки и мяса, тортов…) в пользу полезной и легкоусвояемой (свежих овощей и фруктов). По времени вход рекомендуется делать таким же, как и само голодание. Если планируется однодневное голодание на воде, перед ним лучше день «посидеть» на фруктово-овощной диете. Если планируется три дня без еды – переход от мяса/картошки/каш к фруктам можно растянуть на такой же срок. Важно помнить, что корректный вход в голодание помогает увеличить эффективность очистки, но не является обязательным.Голодание, как уже говорилось — добровольный отказ от пищи (а иногда и воды) на день и более с целью очищения тела и души. В это время можно жить обычной жизнью. Но важно помнить, что нахождение на природе, среди приятных людей, созерцание красоты мира, светлые мысли, позитивные эмоции, молитвы – помогают настроить тело и душу на режим очищения. Здесь нужно быть честным с самим собой. Некоторые люди, в силу наработанных качеств, могут с пользой голодать где угодно, в том числе в городе. Для других нужно сменить обстановку – поехать в красивое место, хотя бы в деревню. Если вам необходимо уехать из города, сменить круг общения – сделайте себе такой подарок.Выход из голодания – важнейший этап, во время которого продолжаются/завершаются процессы очищения, а метаболизм организма адаптируется к привычными или новым схемам питания. При длительных сроках голодания (более 7 дней) постепенный корректный выход становится жизненно важным, намного более важным, чем само голодание. Так как неправильный выход может не только перечеркнуть достигнутые в процессе голодания результаты, но и привести к летальному исходу. Поэтому длительность выхода должна, как минимум, равняться, а лучше – превышать срок самого голодания.Виды голодания«На воде»Голодать на воде – это очень просто. Вы просто ничего не едите и вволю пьете чистую воду. Чем больше и чем чаще пьете, тем интенсивнее происходит очистка.ГолтисКогда в организм поступает вода, но не поступает пища – запускается программа тотальной «промывки» всех органов и систем. Ведь для этого появляются все необходимые условия. Во-первых, вода – идеальный растворитель. Во-вторых, организму не приходится тратить огромное количество ресурсов на переваривание пищи и нейтрализацию отходов. Поэтому тело начинает «вскрывать» захоронения токсинов, которые ранее из-за нехватки ресурсов, в том числе из-за хронического обезвоживания, просто не успевало утилизировать и выводить. Так что не удивляйтесь, что спустя пару дней «мокрого» голодания Ваше желание пить может заметно усилиться.А вот процесс эндогенного питания во время мокрого голодания не сразу запускается на полную мощность, в сравнении с «сухим» — приоритет делает на промывку организма.ВодаМожно голодать на замороженной, талой, дистиллированной и родниковой воде без солей. На минеральной воде голодать нельзя. Чем меньше солей, неорганических кислот в ней растворено – тем проще такой воде растворить и вывести токсины и яды. Ее температура желательно чтобы была ниже 10 градусов Цельсия.Пить нужно как можно больше, минимум 2-3 литра в день. К примеру, можно выпивать 7-10 раз по 1-2 стакана.Рекомендуется окунаться и обливаться«Сухое» голоданиеДля большинства биохимических процессов в теле необходима вода. Когда драгоценная жидкость перестает поступать извне, организм начинает искать ее внутри тела, перераспределять и экономить. И вода находится!По приоритетности, вначале жидкость извлекается из тканей, в которых протекают воспалительные процессы (естественно, само воспаление исцеляется!). Далее, вода извлекается из вредоносных организмов — паразитов, бактерий, вирусов (все эти непрошенные гости при этом уничтожаются!). Далее приходит черед клеток собственного тела: нездоровых, больных, пораженных. Потом в ход идут старые и ослабленные клетки. В итоге выживают только самые здоровые и жизнеспособные клетки, которые после окончания голодания начинают делиться, формируя здоровые, обновленные ткани.Один день сухого голодания по эффекту приравнивается к трем дням «на воде».«Когда сжигаются чужеродные вещества, в каждой клетке как будто разжигается огонь. На 4-5 день такое ощущение, что тело просто горит. Не нужно этого бояться. Другим способом вывести паразитов и чужеродные вещества из тела за столь короткие сроки невозможно. И в этом — приоритетность сухого голодания.Особенно полезно голодать в красивых, чистых местах — в Карпатах, на Байкале, в Крыму весной, когда море свежее, отдохнувшее. По своей силе воздействия такое голодание просто неимоверно! Люди купаются в утренней росе, окунаются в ледяную воду, получая колоссальную психическую подзарядку. Три дня сухого голодания в таких местах благодати и занятия «импульсом» могут приравниваться по оздоравливающему воздействию к 20 дням голодания на воде в условиях города».ГолтисЗнаете ли вы?Чтобы восстановить кальций, нужно есть творог и красный перец в течение дня.Свежевыжатый сок не теряет полезных свойств 30-60 минут — овощной, немного дольше — фруктовый.Ягоды полезны и зимой: замороженные или сушеные. Сушеные предпочтительнее.Хлеб можно бездрожжевой либо бездрожжевой лаваш, либо подсушенный (сухарики).Сливочное масло полезно, но не во время постов.Икру с хлебом — можно.Можно блины без яиц, бездрожжевые.После праздников/свадеб, когда все намешали, на следующий день или кушаем фрукты/ягоды, или голодаем.В борщ вместо мяса можно положить грибы/фасоль.Зверобой — очень сильная трава, пить не чаще трех раз в год не дольше недели.Если переели, то хочется пить и спать.Каши с сухофруктами (в том числе, мюсли и т.п.) — нельзя, вызывает брожение. Но с овсянкой можно ягоды.Можно покупать в аптеке стевию — сладкое растение, заменяет сахар.Важно долго жевать углеводы (каши, хлеб, ягоды, фрукты), мясо можно жевать недолго.«Сухое» голодание без соприкосновения с водой«Сухое» голодание без соприкосновения с водой — это очень жёсткое голодание, но в некоторых случаях только оно позволяет добраться до глубинных очагов болезни. Во время такого голодания нельзя чистить зубы, мыться, мыть посуду, гулять под дождем или босиком по росе. И все это желательно в сухом климате – чтобы организм не добывал воду через кожу.Жизнь во время голоданияФизическая активность. Во время голодания рекомендуется делать упражнения методики «Исцеляющий Импульс™» и комплекс «Выжимки». Чем глубже вы прокровите все системы организма, тем эффективнее окажутся процессы очищения за счет силы сжатия межклеточного пространства.Умственная деятельность. Эффективно думать во время голодания можно. В связи с приостановкой процессов, связанных с усвоением и перевариванием пищи, несмотря на некоторый недостаток энергии, организму хватает ресурсов для любых мыслительных процессов. Зачастую ум работает яснее и четче, удается добиться лучшей концентрации.Творчество. Как показывает практика, у большинства людей усиливается творческий потенциал, появляются новые идеи, старые переосмысливаются, приобретается энергия и время для их реализации.Кризисы. Во время голодания могут обостряться давние болезни, возникать различные боли. Нужно понимать – это обычное явление. Все это нужно терпеть и радоваться тому, что тело наконец-то смогло уделить внимание решению этих проблем. Аритмия во время голодания – нормальное явление. Может закладывать уши. Может выкручивать суставы. Единственное, что нельзя терпеть – сильную головную боль. Если она усиливается и не проходит, нужно выходить из голодания.Слабость и отдых. Ощущение слабости – обычное явление во время голодания. Не нужно ее бояться. Слабость – благотворный фактор. Это свидетельство включения процессов глубинной очистки. Естественно, если появляется слабость – лучше отдыхать, побольше гулять на свежем воздухе. Но помните, даже при сильной слабости у организма всегда остаются ресурсы и волевым усилием можно переключить организм на интенсивную деятельность.Полезные советыВо время голодания рекомендовано заниматься по комплексу физических упражнений методики «Исцеляющий Импульс™», но если слабость сильная – в режиме разгрузки.Лучшее время для голодания: 2 и 4 фазы луны; для верующих хорошо сочетать голодание с постами.Если голодать один день, то в пятницу, если 3 дня – среда-пятница.Помните, чем больше телесная слабость, тем сильнее чистка. Если слабость большая – лучше полежать без всякой нагрузки (воздерживаясь даже от чтения книг).Зубы чистить без пасты.Нельзя принимать горячие ванны.Не вставать резко – может закружиться голова.Очень полезно обливаться или окунаться.Во время голодания допускаются: повышение артериального давления, сердечная аритмия (изменение частоты пульса) и плохой запах изо рта.По желанию можно делать клизму до и во время голодания (кроме голодания «насухо») не чаще 2 раз в сутки.При выходе из голодания – почистить язык ложкой, тщательно разжевать и выплюнуть 2 яблока. Чавкать при жевании.«После первого дня голодания практически у всех людей появляется неприятный запах изо рта. Это вполне нормальное явление и оно означает, что чистка организма началась. Также на 2-3 день голодания на воде, 80% голодающих чувствуют слабость. У 99% на 3-й день сухого голодания появляется колоссальная слабость: кого-то тошнит, кого-то рвет, у кого-то выкручивает колени. И если не понимать, что слабость, прежде всего — это благотворнейшее явление для тела, то можно испугаться.Запомните, слабость — это свидетельство того, что организм использует все силы и внутренние резервы для решения первостепенных задач, связных с восстановлением здоровья. На работу желудочно-кишечного тракта уходит до 70-80% всей энергии тела. Как только не поступает пища, тут же срабатывает сигнал, что можно направить все силы на решение самых важных задач – на чудесное исцеление.Ощущение слабости не означает, что организм остался без сил. Простое подтверждение этому знает каждый, кто пробовал несколько дней голодать. Как только человек решает, что будет выходить – сразу появляется сила. Просто от осознания того, что выпьет первую кружку воды! Организм готовится перенаправить силы с очищения на обычную деятельность. То есть, слабость проходит, когда благодаря мыслям организм переключается на другой режим. У тела достаточно накопленных ресурсов, чтобы функционировать без еды и 20, и 30 дней. Поэтому слабость на 3-4 день – означает лишь то, что все силы, все ресурсы брошены на очистку организма».ГолтисРекомендуемая периодичность и сроки голоданияРегулярные голодания – это инструмент для очищения и оздоровления души и тела. Это возможность преумножить собственные волевые качества, лучше понять свое предназначение.ГолтисВ методике «Исцеляющий Импульс™» рекомендовано голодать:Раз в неделю — 1-дневное (среда, пятница или воскресенье).Раз в месяц — 3-дневное (вместо однодневного, к примеру, среда-пятница).Раз в квартал — 7-дневное.Ваш первый опыт голоданияЛегкий и доступный – 24 часа.Структура очень проста:Один день едим фрукты овощи. По желанию пьем травяные чаи с медом и лимоном, свежевыжатые соки – это будет вход.Второй день – собственно голодание, во время которого можно пить только воду. Как только возникает чувство голода – выпивайте полстакана/стакан воды.Дождаться вечера и лечь спать. Здесь самый ответственный момент – ничего не съесть перед сном.Утром порадоваться своему первому 24 часовому голоданию!Насладиться чаем с медом (сахар – нельзя!). Весь день открывать для себя вкус свежих фруктов, ягод и овощей.Со следующего дня можно вернуться к привычному режиму питания.А можно сделать своему здоровью подарок и начать питаться «по импульсу».Важно! Голодать без грамотной индивидуальной рекомендации опытного специалиста – не советуем! Нарушение графиков, последовательности, количества потребляемых продуктов (особенно при выходе из голодания) – могут причинить вред вашему организму.Лучше не голодать вообще, чем делать это некорректно или бездумно! Относитесь бережно к своему здоровью!Опыт Голтиса: 14 дней без воды и 54 дня без едыГолтис голодал неоднократно. На воде – 54 дня, насухо – 14 дней. По его словам, это – далеко не предел. Однако, ставить рекорды – это не цель голодания.Главным мотивом для голодания у Голтиса было донести до людей информацию о том, что в условиях, когда у человек нет возможности пить или принимать пищу, можно выжить, если не впускать в себя страх. Другой мотив длительных сроков голодания – получить моральное право доносить информацию о целебном голодании людям.По убеждению Голтиса, правдивые знания о голодании могут спасти многие жизни. К примеру, в случае военных действий, землетрясений и других катастроф, когда люди оказываются без пищи и воды. Часто бывает, что помощи приходится ждать более трех дней. К сожалению, от страха, неверия и безысходности, многие умирают. Голтис уверен: если бы люди владели нужной информацией, то не только спасли бы свою жизнь, но и стали здоровее.Личный пример Голтиса, примеры тысяч людей, побывавших на семинарах по «Исцеляющему Импульсу™» убедительно доказывают: человек может обходиться без воды и пищи намного дольше, чем считает официальная медицина. Более того, при этом организм очищается и оздоравливается.

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